Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, %99,93’lük "kusursuz" bir zaferle koltuğunu sağlama alırken, dünya sandıktan çıkan o küçücük çatlağı konuşuyor. Devlet medyasının 1957’den bu yana ilk kez itiraf ettiği %0,07’lik "Hayır" oyu, kapalı kutu Pyongyang’da "muhalefet" tartışmalarını gün yüzüne çıkardı.

Kuzey Kore’de 15. Yüksek Halk Meclisi üyelerini belirlemek için yapılan seçimler, kelimenin tam anlamıyla bir istatistik şovuna dönüştü. Resmi rakamlara göre seçmen katılımı %99,99 gibi imkansıza yakın bir oranda gerçekleşti.

Katılamayan %0,0037’lik kesimin ise denizde veya yurt dışında görevli olduğu açıklandı. Ancak asıl tartışılan konu Kim Jong Un’un İşçi Partisi’nin tüm sandalyeleri kazanmasına rağmen, sandıktan çıkan %0,07’lik ret oyu oldu.

Kuzey Kore'de 69 yıl sonra bir ilk! Kim Jong-un'un zaferine gölge düşüren %0,07'lik 'hayır oyu' mercek altında

RAKİP YOK, SADECE "EVET" VEYA "HAYIR" VAR

Kuzey Kore seçim sisteminde seçmenlerin karşısına birden fazla aday çıkmıyor. Her seçim bölgesinde, bizzat iktidar tarafından onaylanmış tek bir isim pusulada yer alıyor. Seçmenlere sunulan seçenek ise oldukça basit. Adayı onaylamak ya da reddetmek. İşte bu sistemde, 687 temsilcinin tamamı seçilirken, %0,07’lik bir kesim önceden belirlenmiş adaylara karşı "Hayır" oyu kullanmayı tercih etti.

1957 yılından beri "fire vermeyen" Kuzey Kore seçim tarihinde 2026'da bir ilk yaşanmış oldu.

%0,07: DÜNYANIN EN CESUR AZINLIĞI MI?

Yonhap Haber Ajansı’nın aktardığına göre, KCNA da ilk kez doğrudan ret oylarını açıkça kabul etti. Oy pusulasında bir muhalefet partisi bulunmadığı için, bu oran doğrudan mevcut rejime ve adaylara yönelik bir "hayır" duruşu anlamını taşıyor.

Sosyal medyada "dünyanın en cesur azınlığı" olarak nitelendirilen bu kesimin kimlerden oluştuğu ise gizemini koruyor.

2011 yılında babası Kim Jong Il’in ölümünden sonra koltuğa oturan ve 2019’daki anayasa değişikliğiyle yetkilerini "tekel" haline getiren Kim için bu küçük oran, mutlak hakimiyetine gölge düşürmese de sembolik bir kırılma olarak görülüyor.

PYONGYANG’DA "DEMOKRASİ" TİYATROSU MU?

Güney Koreli akademisyenler, %0,07’lik azınlığın Kuzey Kore’nin dünyaya "bakın bizde de farklı sesler çıkabiliyor" mesajı verme çabası olduğunu öne sürdü. Ancak her ne kadar "Hayır" oyu kabul edilse de, 15. Meclis’e giren işçi, çiftçi ve asker kökenli temsilcilerin tamamının Kim’e sadık isimler olduğu biliniyor.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Kuzey Kore lideri Kim ve kızı savaş tankıyla sahaya indi!

