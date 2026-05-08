TV8 yayın akışında 8 Mayıs Cuma günü değişikliğe gidildi. Hull City - Millwall karşılaşmasının canlı yayınlanacak olması nedeniyle izleyiciler “Survivor bu akşam var mı?” ve “Survivor yeni bölüm saat kaçta başlayacak?” sorularına cevap aramaya başladı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin kritik play-off karşılaşması TV8 ekranlarında canlı yayınlanacak. İngiltere Championship play-off heyecanı nedeniyle kanalın yayın akışında düzenleme yapılırken, Survivor 2026 izleyicileri de yeni bölümün bu akşam ekrana gelip gelmeyeceğini araştırıyor.

SURVİVOR BU AKŞAM VAR MI?

TV8’in 8 Mayıs 2026 Cuma yayın akışına göre Survivor’ın normal akışında değişiklik yapıldı. Kanalın resmi yayın planında saat 20.00’de “Bil Bakalım-Anlat Bakalım” programı yer alırken, Survivor 2026’nın ana bölümü bu akşam yayın akışında bulunmuyor.

Yayın akışındaki değişikliğin nedeni ise Hull City - Millwall İngiltere Championship play-off yarı final karşılaşması oldu. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’nin Premier Lig yolundaki kritik mücadelesi TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 yayın akışında yer alan bilgilere göre Survivor’ın normal ada konseptli yeni bölümü yerine bu akşam saat 12.30’da “Survivor Ekstra” programı canlı olarak ekranlara geldi. Akşam kuşağında ise saat 20.00’de “Bil Bakalım & Anlat Bakalım” yayınlanacak.

Kanalın güncel akışına göre Hull City - Millwall maçı saat 22.00’de başlayacak ve gece yayınları maç sonrasına göre şekillenecek. Survivor’ın normal yayın düzenine ise hafta sonu itibarıyla dönmesi bekleniyor. TV8’de cumartesi günü yeniden Survivor yeni bölümünün ekrana gelmesi öngörülüyor.

8 MAYIS 2026 TV8 YAYIN AKIŞI

8 Mayıs 2026 Cuma günü TV8 ekranlarında yayınlanacak programlar şu şekilde sıralandı:

07.15 - Ebru ile 8’de Sağlık

09.00 - Gel Konuşalım

12.30 - Survivor Ekstra

16.00 - Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20.00 - Bil Bakalım & Anlat Bakalım,

22.00 - Hull City - Millwall

00.15 - Caner Taslaman ile Aklımdaki Sorular

