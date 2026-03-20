Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve kızı Ju Ae, ülkenin yeni nesil savaş tankını test ettikleri geniş kapsamlı askeri tatbikatta birlikte görüntülendi. Güney Kore istihbaratı tarafından açıkça "halef" olarak gösterilen ve son dönemde nükleer başlıklı roketatar testleri ve tabanca kullanırken çekilen görüntüleriyle ön plana çıkan Ju Ae’nin bu hamlesi, Kuzey Kore’deki liderlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Devlet medyası tarafından yayımlanan karelerde, Kim’in hareket hâlindeki bir tankın üzerinde oturduğu, Ju Ae’nin ise tank kapağından başını çıkardığı görüldü.

Tatbikatı izlerken gözlemlerini paylaşan Kim Jong Un, tankların “yeri titreterek ilerlediği” anlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu gösterinin ordunun cesaretini simgelediğini vurguladı.

ABD VE GÜNEY KORE'YE GÖZDAĞI MI?

Tatbikat, Kuzey Kore’nin son füze denemeleri ve Güney Kore ile ABD’nin ortak askeri tatbikatlarının hemen ardından gerçekleşti. Bu durum, bölgedeki askeri gerilimin sürdüğüne işaret ediyor.

Kuzey Kore’de Kim ailesi onlarca yıldır ülkeyi yönetirken, “Paektu soy hattı” etrafında şekillenen liderlik kültü günlük yaşamın merkezinde yer alıyor.

JU AE HALEF Mİ?

Güney Kore istihbaratı yaptığı açıklamada, henüz ergenlik çağında olduğu düşünülen Ju Ae’nin açık şekilde “halef olarak belirlendiğini” değerlendirmişti.

Ju Ae son dönemde sık sık kamuoyunun karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip roketatar testini izleyen Ju Ae’nin, bir başka etkinlikte tabanca kullandığı görüntüler de paylaşılmıştı.

İlk kez 2022 yılında kıtalararası balistik füze denemesinde babasına eşlik ederken kamuoyuna tanıtılan Ju Ae, o tarihten bu yana giderek daha fazla ön plana çıkıyor.

