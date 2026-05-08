Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “çeşitli gruplara Türkiye’de silah ve İHA eğitimi verildiği” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail basını ile bazı sosyal medya mecralarında yayılan “Türkiye’de çeşitli gruplara silah ve dron eğitimi verildiği” iddialarına ilişkin açıklama yaptı. DMM, söz konusu iddiaların “tamamen asılsız” olduğunu bildirdi.

"KARA PROPAGANDA FAALİYETİ"

Açıklamada, “Söz konusu içerikler Türkiye’nin bölgede her zaman öncelediği barış, istikrar ve huzur ortamına yönelik kararlı duruşunu hedef alan bir kara propaganda faaliyetidir” ifadelerine yer verildi.



DMM’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamında şu ifadeler yer aldı:

"Bazı medya organları ve sosyal medya mecralarında yer alan “çeşitli gruplara Türkiye’de silah ve iha eğitimleri verildiği” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır.

Söz konusu içerikler Türkiye’nin bölgede her zaman öncelediği barış, istikrar ve huzur ortamına yönelik kararlı duruşunu hedef alan bir kara propaganda faaliyetidir.

Kaynağı açıkça belli olan bu tarz paylaşımlar; bölgedeki gerilimi tırmandırmayı, Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına olan desteğini sekteye uğratmayı ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi hedefleyen beyhude birer çabadan ibarettir.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

