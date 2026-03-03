Ramazan Bayramı tatil süresi ve 9 gün olup olmayacağı mart ayıyla birlikte yeniden gündeme geldi. 2026 dini takvimine göre bayram tarihleri netleşirken, resmi tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Okullarda ara tatilin de bayram tatiline denk gelmesiyle tatilin uzatılıp uzatılmayacağı merak edildi.

“Ramazan Bayramı tatili kaç gün?”, “Bayram tatili 9 gün olur mu?” soruları özellikle çalışanlar ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. 19 Şubat’ta başlayan Ramazan ayının ardından mart ayında idrak edilecek bayram için takvim detayları ve resmi tatil süresi yakından takip ediliyor.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2026 yılı dini takvimine göre Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlıyor. Bayram öncesi 19 Mart 2026 Perşembe günü öğleden sonra resmi tatil başlayacak. Bayramın birinci günü 20 Mart Cuma, ikinci günü 21 Mart Cumartesi ve üçüncü günü ise 22 Mart Pazar günü idrak edilecek.

Bu takvime göre resmi bayram tatili 3,5 gün olarak uygulanacak. Kamu kurumları açısından resmi tatil süresi bayramın üçüncü günü olan pazar akşamı sona erecek. Özel sektörde ise kurumların kendi çalışma düzenine göre değişebiliyor.

Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2026 Ramazan Bayramı tarihleri

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı her yıl olduğu gibi bu yıl da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Bayram tatili perşembe günü öğleden sonra başlayıp pazar günü sona erecek. Şu ana kadar ilgili resmi kurumlardan tatilin uzatıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Resmi bir karar alınması halinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

ARA TATİLLE RAMAZAN BAYRAMI BİRLEŞTİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre ikinci ara tatil 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarih aralığı, Ramazan Bayramı haftasıyla denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Böylece öğrenciler ara tatil ile bayram tatilini aynı dönemde yaşayacak.

