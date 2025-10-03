Endonezya, TikTok'un lisansını askıya aldı

Endonezya hükümeti, video paylaşım platformu TikTok’un son dönemde yaşanan hükümet karşıtı protestolarla ilgili talep edilen verileri eksik sunması nedeniyle uygulamanın faaliyet lisansını geçici olarak askıya aldı. Açıklama, İletişim ve Dijital İşler Bakanlığı tarafından yapıldı.

100 MİLYONDAN FAZLA KULLANICI VAR

Çin merkezli ByteDance şirketine ait olan TikTok, Endonezya’da 100 milyondan fazla kullanıcıya sahip ve ülke, platformun en büyük ikinci pazarı konumunda bulunuyor.

"TALEP EDİLEN BİLGİLERİ İLETMEDİ" İDDİASI

Bakanlık, Ağustos ayında ülkede gerçekleşen protestolar sırasında TikTok’un canlı yayın özelliği üzerinden yapılan faaliyetlerle ilgili yeterli bilgi paylaşılmadığını belirtti. Dijital Alan Denetimi Genel Müdürü Alexander Sabar, "TikTok yalnızca sınırlı veri sundu. Bu karar, hükümetin dijital alandaki kararlılığını ortaya koymaktadır" dedi.

Yetkililer, protestolarla bağlantılı bazı hesapların canlı yayınlar üzerinden yasa dışı gelir, özellikle de kumar geliri elde ettiği şüphesiyle platformdan trafik verileri ve diğer ilgili bilgileri talep etti. Ancak TikTok'un 23 Eylül’e kadar verilen sürede bu bilgileri eksiksiz şekilde iletmediği bildirildi.

TİKTOK'TAN AÇIKLAMA VAR

Şirket tarafından yapılan açıklamada, TikTok’un faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına saygı duyduğu ve Endonezya hükümetiyle iş birliğini sürdürmeye hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, kullanıcı gizliliğini koruma ve platformda güvenli bir deneyim sunma konusundaki taahhütler vurgulandı.