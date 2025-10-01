Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > "Esther Projesi" ortaya çıktı: İsrail, Influencer'lara binlerce dolar dağıtıyor

“Esther Projesi” ortaya çıktı: İsrail, Influencer’lara binlerce dolar dağıtıyor

“Esther Projesi” ortaya çıktı: İsrail, Influencer’lara binlerce dolar dağıtıyor
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

“Esther Projesi” ortaya çıktı. Sızan belgelere göre İsrail hükümeti, sosyal medyada kendisini savunmak için büyük bir bütçe ayırdı. TikTok ve Instagram gibi platformlarda içerik üreten influencer’lar, İsrail adına yaptıkları her paylaşım için 6.000 ila 7.300 dolar arasında ödeme alıyor.

İsrail hükümeti, sosyal medyada kendisini savunmak için büyük bir bütçe ayırdı. Sızan belgelere göre, TikTok ve Instagram gibi platformlarda içerik üreten influencer’lar, İsrail adına yaptıkları her paylaşım için 6.000 ila 7.300 dolar arasında ödeme alıyor.

“Esther Projesi” ortaya çıktı: İsrail, Influencer’lara binlerce dolar dağıtıyor - 1. Resim

NETANYAHU: INFLUENCER'LARIMIZLA KARŞI KOYACAĞIZ

İsrail yanlısı medya çalışmalarına adanmış bir toplantıda Netanyahu, sosyal medyada öne çıkan bir grubu işaret etmişti.

900 BİN DOLARLIK BÜTÇE

Belgeler, İsrail Dışişleri Bakanlığı için çalışan Bridge Partners adlı şirketin, uluslararası medya grubu Havas Media Group Germany üzerinden “Influencer Kampanyası” yürüttüğünü ortaya çıkardı.

Haziran ile Kasım 2025 tarihleri arasında sürecek kampanyaya 14 ila 18 influencer katıldı.

Toplam bütçesi 900.000 dolar olan program kapsamında, influencer’ların TikTok ve Instagram gibi platformlarda hazırlayacakları içerikler için gönderi başına 6.143 ile 7.372 dolar arasında ödeme yapılıyor. 

Belgelerde kampanyanın adının “Esther Projesi” olduğu tespit edildi.

“Esther Projesi” ortaya çıktı: İsrail, Influencer’lara binlerce dolar dağıtıyor - 2. Resim

HANGİ INFLUENCER'LAR?

Kampanyaya katılan isimler açıklanmadı. Projenin yürütücüsü Havas, programdaki influencer’lar ve ödemeler hakkında gelen sorulara cevap vermedi.

'WASHİNGTON' DETAYI

Bridge Partners’ın kurucuları Yair Levi ve Uri Steinberg. Şirket, adresini Washington D.C.’deki Capitol Hill semtinde göstermeye başladı. Operasyonlarda, İsrail ordusunun sözcü biriminde görev yapmış eski binbaşı Nadav Shtrauchler’in de rol aldı.

Şirket, hukuki danışmanlık için daha önce tartışmalı casus yazılım şirketi NSO Group ile çalışan hukuk bürosu Pillsbury Winthrop Shaw Pittman’ı seçti.

Kaynak: Dış Haberler

