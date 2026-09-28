Gaziantep'te hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Yunus Emre Yaşar yönetimindeki hafif ticari araç, Yolveren Mahallesi yol ayrımında Müslüm Demirel idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yaşar ile kamyonette bulunan 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Araban Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIAraban

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala