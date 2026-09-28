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Gaziantep'te hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı

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Gaziantep'te hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı
Başlık ResmiGaziantepte hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 14 kişi yaralandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

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Gaziantep'in Araban ilçesinde, Yunus Emre Yaşar yönetimindeki hafif ticari araç, Yolveren Mahallesi yol ayrımında Müslüm Demirel idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.

14 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Yaşar ile kamyonette bulunan 13 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Araban
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