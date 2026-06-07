Çin’de yayılan “TikTok markalı otomobil geliyor” iddiası kısa sürede gündem oldu. Ancak TikTok’un sahibi ByteDance, Huawei ile çalışan Seres Group ile otomobil geliştirdiği yönündeki haberleri resmi olarak yalanladı.

Son günlerde TikTok’un elektrikli otomobil üretimine gireceği yönünde iddialar hızla yayıldı. Sosyal medya paylaşımları ve bazı yerel haberlerde, ByteDance’in Huawei bağlantılı Seres Group ile ortak bir araç projesi yürüttüğü öne sürüldü.

ŞİRKET İDDİALARI YALANLADI

Ancak ByteDance konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şirketin Seres ile ortak otomobil geliştirdiği veya TikTok markalı bir araç piyasaya sürmeyi planladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Şirket, iddiaları doğrudan yalanlayarak şu aşamada böyle bir otomobil projesi bulunmadığını vurguladı.

SÖYLENTİLERİN KAYNAĞI NEYDİ?

Çin’de bazı teknoloji ve otomotiv odaklı hesaplar, ByteDance’ın yapay zekâ ve yazılım yeteneklerini otomotiv alanına taşıyabileceğini, Seres’in ise üretim ve araç geliştirme tarafını üstleneceğini öne sürmüştü. Ancak bu senaryoyu destekleyen resmi bir anlaşma, yatırım açıklaması veya düzenleyici başvuru ortaya çıkmadı.

Buna ek olarak Çin’de teknoloji şirketlerinin otomotiv ekosistemine girmesi artık alışılmadık bir durum değil. Xiaomi’nin otomobil üretimine başlaması, Huawei’nin akıllı sürüş platformları geliştirmesi ve Baidu’nun otonom sürüş girişimleri, ByteDance için de benzer bir senaryo beklentisini güçlendirdi.



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