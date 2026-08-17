Rio de Janeiro dağlarında korkunç kaza! Çok sayıda turist canından oldu

Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletinin dağlık bölgesinde turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu can pazarı yaşandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edilirken gelen ilk bilgiler arasında 10 kişi hayatını kaybettiği, 37 kişinin de yaralandığı yer aldı.

Brezilya'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Turistleri taşıyan otobüs dağlık alanda devrildi.

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Ulusal basındaki habere göre, Belo Horizonte kentinden yola çıkan ve Copacabana semtine giden turistleri taşıyan otobüs, Rio de Janeiro'nun dağlık bölgesinde devrildi.

10 ÖLÜ, 37 YARALI VAR

Kazada 10 kişinin hayatını kaybettiği, bazıları ağır olmak üzere 37 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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