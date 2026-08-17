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Azize Sibel Gönül’e son görev! Siyaset dünyası cenazesinde buluştu

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Azize Sibel Gönül’e son görev! Siyaset dünyası cenazesinde buluştu

AK Parti 23 ve 24. Dönem Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gönül için Kocaeli’de cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesinin yanı sıra siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

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Bir süredir hastanede tedavi gören Azize Sibel Gönül hayatını kaybetti. Gönül için Fevziye Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Gönül’ün naaşı, dualar eşliğinde İzmit Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Azize Sibel Gönül’e son görev! Siyaset dünyası cenazesinde buluştu
Başlık ResmiAzize Sibel Gönül’e son görev! Siyaset dünyası cenazesinde buluştu

CENAZE TÖRENİNE ÇOK SAYIDA SİYASİ İSİM KATILDI

Cenaze törenine Gönül’ün ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, Sami Çakır, Veysel Tipioğlu ve Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi ve eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, CHP Kocaeli milletvekilleri Nail Çiler ve Harun Yıldızlı, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Azize Sibel Gönül’e son görev! Siyaset dünyası cenazesinde buluştu
Başlık ResmiAzize Sibel Gönül’e son görev! Siyaset dünyası cenazesinde buluştu

SİYASETTE ÇOK SAYIDA GÖREV ÜSTLENDİ

23 ve 24. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili olarak görev yapan Gönül, siyasi kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulundu.

Azize Sibel Gönül’e son görev! Siyaset dünyası cenazesinde buluştu
Başlık ResmiAzize Sibel Gönül’e son görev! Siyaset dünyası cenazesinde buluştu

Bir dönem AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevini de yürüten Gönül, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin İzmit Belediye Başkan adayı olmuştu.

Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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