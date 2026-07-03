Bir binanın temelinden çatısına, elektrik altyapısından akıllı bina teknolojilerine, mekanik tesisattan dekorasyona, cephe sistemlerinden çatıya kadar inşaat sektörünün tüm değer zinciri CF İstanbul – İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı'nda bir araya geliyor.

2-4 Temmuz 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuar, 155 stantta 200'ün üzerinde katılımcıyı, 20'den fazla ülkeden 3.000'in üzerinde uluslararası satın almacıyla buluşturuyor.

İhracat odaklı organizasyon; yerli yabancı müteahhitlerden mimarlara, mühendislerden proje firmalarına, distribütörlerden kamu temsilcilerine kadar sektörün tüm karar vericilerini aynı çatı altında topluyor.

Fuarda; yapı malzemeleri, çimento ve beton teknolojileri, çelik konstrüksiyon, prefabrik yapılar, cephe sistemleri, çatı ve yalıtım çözümleri, HVAC-R sistemleri, sıhhi tesisat, banyo ve mutfak ekipmanları, kapı-pencere sistemleri, asansör teknolojileri, akıllı bina otomasyonları, bina elektriği, enerji altyapıları, aydınlatma çözümleri, elektrikli araç şarj istasyonları, peyzaj ve şehircilik uygulamaları gibi yüzlerce ürün grubu ziyaretçilerle buluşacak.

İnşa etmek için gereken her şey CF İstanbulda

CF İstanbul yalnızca ticari görüşmelerin yapıldığı bir fuar olmanın ötesinde, sektörün geleceğine ışık tutan teknik etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Bunların başında Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER) tarafından gerçekleştirilecek canlı uygulama geliyor. Etkinlikte, İstanbul'un güncel imar yönetmeliğine uygun çatı sistemleri uygulamalı olarak anlatılacak; doğru detay çözümleri ve yeni teknik yaklaşımlar sektör profesyonelleriyle paylaşılacak.

Üç gün boyunca gerçekleştirilecek B2B görüşmeler, teknik sunumlar ve uygulamalı etkinliklerle CF İstanbul; Türk üreticilerinin ihracatını artırmayı, uluslararası alıcılarla yeni iş birlikleri kurmasını ve inşaat sektöründeki teknolojik dönüşümü desteklemeyi hedefliyor.

CF İstanbul – İnşaat Endüstrisi İhracat Fuarı

Tarih: 2-4 Temmuz 2026

Yer: İstanbul Fuar Merkezi, 9 ve 10. Holler

Katılımcı:200+ firma

Uluslararası Alıcı:20'den fazla ülkeden 3.000+ profesyonel satın almacı

Organizatör: So Fuar Grubu

Haberle İlgili Daha Fazlası