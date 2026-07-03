Pes dedirten hırsız kamerada! DMD hastası çocuğun yardım kumbarasını çaldı
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Karaman'da gece saatlerinde bir etliekmek restoranının camını kaldırım taşıyla kırarak içeri giren hırsız akılalmaz bir vicdansızlığa imza attı. Sırtındaki oyuncak maymunla dikkat çeken şüpheli, 9 yaşındaki DMD hastası Toprak Doğan'ın tedavi masrafları için tezgaha konulan yardım kumbarası ile çalışanların bahşiş kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Zanlının camı kırarken elini kestiği ve dükkanı kan içinde bıraktığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
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