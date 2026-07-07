2026 KPSS Lisans başvuru süreci devam ederken, sınava katılacak adaylar başvuruların sona ereceği tarihi ve başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 KPSS Lisans takvimiyle birlikte başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvurular 1 Temmuz'da başladı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar, başvurularını ÖSYM AİS sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden belirlenen tarihler arasında tamamlayabilecek.

KPSS LİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2026 KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 saat 10.30'da başladı. ÖSYM takvimine göre Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumları için başvuru işlemleri 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Başvuru süresi içerisinde işlemlerini tamamlamayan adaylar, yalnızca ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru günlerinde başvuru yapabilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. KPSS Lisans'a başvuran tüm adayların 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılması zorunlu bulunuyor.

2026 KPSS Lisans kapsamında Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS lisans başvuruları ne zaman bitiyor? 2026 KPSS son başvuru tarihi

2026 KPSS SON BAŞVURU TARİHİ

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre KPSS Lisans başvuruları için son gün 13 Temmuz 2026 olarak açıklandı. Başvuruların son gününde sistem yoğunluğu yaşanabileceği için adayların işlemlerini son saatlere bırakmamaları tavsiye ediliyor.

Başvuru süresini kaçıran adaylar için 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde geç başvuru imkanı bulunuyor. Ancak geç başvurularda ÖSYM'nin belirlediği geç başvuru kuralları ve ücret uygulaması geçerli olacak.

KPSS Lisans sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte merkezi yerleştirme ve kurum alım süreçleri başlayacak.

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 KPSS Lisans Kılavuzu'na göre Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başvuru ücreti 800 TL olarak belirlendi. Alan Bilgisi oturumlarına katılacak adaylar ise her bir Alan Bilgisi oturumu için 500 TL sınav ücreti ödeyecek.

Sınav ücretinin başvuru süresi içerisinde yatırılması gerekiyor. Başvuru işlemini tamamlayıp ücretini süresi içinde ödemeyen adayların başvuruları geçerli sayılmayacak ve sınav giriş belgeleri oluşturulmayacak. Geç başvuru döneminde yapılacak ödemelerde ise ÖSYM'nin belirlediği geç başvuru kuralları uygulanacak

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