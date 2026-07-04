KOSGEB, KPSS puanına göre personel alacak! İşte detaylar
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KPSS puanına göre personel alımı yapacak. Başvurular 6-20 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
- Yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 15 idari hizmet sözleşmeli destek elemanı istihdamı yapılacaktır.
- Başvurular 6-20 Temmuz tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.
- Yerleştirme işlemi, başvurulan il müdürlükleri bazında KPSS puanı en yüksek olandan başlayarak puan sıralamasına göre yapılacaktır.
- Değerlendirme sonuçları Kariyer Kapısı ve KOSGEB'in resmi internet sitesinden duyurulacaktır.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre KOSGEB, 2024 KPSS P94 puan sıralaması esas alınarak yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 15 idari hizmet sözleşmeli destek elemanı istihdam edecek.
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BAŞVURULAR KARİYER KAPISI ÜZERİNDEN
Adaylar, 6-20 Temmuz döneminde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden başvuruda bulunabilecek.
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PUAN SIRALAMSI ESAS ALINACAK
Başvurusu kabul edilen adayların yerleştirme işlemi, başvurdukları il müdürlükleri bazında KPSS puanı en yüksek olandan başlamak üzere yapılacak puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek.
Değerlendirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve KOSGEB'in resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.