Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 6 ilde 8 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. İhaleler 21, 22 ve 23 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Özelleştirme kararı Ankara, Eskişehir, İstanbul, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya illerini kapsıyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB), yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Ankara'nın Polatlı, Eskişehir'in Tepebaşı, İstanbul'un Eyüpsultan, Sakarya'nın Arifiye, Diyarbakır'ın Ergani, Antalya'nın Alanya ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Tapunuzu kontrol edin! Eviniz sizden habersiz satılmış olabilir

İHALELER 21, 22 VE 23 TEMMUZ'DA

Son teklifler, Ankara ve Eskişehir'deki birer taşınmaz için 21 Temmuz, İstanbul'daki 2, Sakarya'daki 1 ve Diyarbakır'daki 2 taşınmaz için 22 Temmuz, Antalya'daki 1 taşınmaz için 23 Temmuz'a kadar verilebilecek.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Cüzdanlar alarm veriyor! Emekli ve memurun maaş hesabında dikkat çeken tablo

ŞARTNAME VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELLERİ

Söz konusu 6 ildeki 8 taşınmaz için ihale şartnamesi bedeli 7 bin 500 lira ila 25 bin lira, geçici teminat bedelleri de 3 milyon 500 bin lira ile 20 milyon lira arasında değişiyor.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası