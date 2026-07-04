Anadolu Ajansı
EPDK, yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetini güncelledi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), temmuz ve sonrası için Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) maliyetlerini güncelledi.
Özetle DinleEPDK, yenilenebilir enerji kaynaklarının maliyetin...
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Ekonomi az önce
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında temmuz ve sonrasında tedarik edilen birim enerji başına öngörülen YEKDEM maliyetlerini yeniden belirledi.
- Temmuz için YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 423,99 lira olarak hesaplandı.
- Ağustos ayı için öngörülen YEKDEM maliyeti 450,45 lira olarak belirlendi.
- Eylül ayı için YEKDEM maliyeti 581,14 lira olması öngörüldü.
- Ekim ayı için YEKDEM maliyeti megavatsaat başına 526,39 lira olarak hesaplandı.
- Kasım ayı için YEKDEM maliyeti 488,86 lira olarak belirlendi.
- Aralık ayı için YEKDEM maliyeti 393,75 lira olarak saptandı.
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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin Kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında temmuz ve sonrasında tedarik edilen birim enerji miktarı başına öngörülen YEKDEM maliyetleri yeniden belirlendi.
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AY AY MALİYETLER
Bu kapsamda temmuz için öngörülen YEKDEM maliyeti, megavatsaat başına 423,99 lira olarak hesaplandı. Söz konusu maliyetin ağustosta 450,45 lira, eylülde ise 581,14 lira olması öngörüldü.
YEKDEM maliyeti ekim için megavatsaat başına 526,39 lira, kasım için 488,86 lira ve aralık için 393,75 lira olarak belirlendi.
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