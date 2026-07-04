Yerli ve milli otomobil markası Togg, Temmuz ayında fiyatlarına zam yaptı. Togg, 2026 yılının başından beri yaptığı sıfır faiz kampanyasına ise Temmuz ayında da devam ediyor. Sıfır peşinat ya da faizsiz kredi imkanıyla Togg sahibi olunabiliyor.

Togg, Temmuz ayı fiyat listesini ve yeni finansman kampanyasını açıkladı. Togg, Temmuz ayında T10X modelinde fiyatları güncelledi. Togg’un fastback modeli T10F’in ise fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

GÜNCEL TOGG T10F FİYAT LİSTESİ

T10F V1 RWD Standart Menzil (350 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon, 1.885.000 TL’den

T10F V1 RWD Uzun Menzil (623 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.196.000 TL’den

T10F V2 RWD Uzun Menzil (610 km) 160 kW’lık arkadan itişli versiyon 2.371.000 TL’den

T10F V2 4More (523 km menzil) 320 kW’lık 4 tekerden çekişli versiyon ise 3.218.000’den satılıyor.

TEMMUZ AYI GÜNCEL TOGG T10X FİYAT LİSTESİ (HAZİRAN-TEMMUZ)

T10X V1 RWD Standart Menzil (314 km) 1.870.000 TL - 1.909.048 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.180.000 TL - 2.219.668 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil (523 km) 2.371.000 TL - 2.411.000 TL

T10X V2 4More Obsidiyen (468 km menzil) 3.218.000 TL - 3.218.137 TL

Togg fiyat listesi güncellendi! Sıfır faiz, aylık 50 bin TL ödeme ya da peşinatsız Togg imkanı

OPSİYON LİSTESİ

V1 versiyon için 19 İnç Jantlar 40.000 TL, Teknoloji ve Konfor Paketi ise 50.000 TL, 22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL.

V2 versiyon için Kış Paketi 25.000 TL, Akıllı Destek Paketi 30.000 TL, 22 kW AC Şarj Kapasitesi 40.000 TL, Panoramik Cam Tavan ise 65.000 TL, Meridian Premium Ses Sistemi 65.000 TL’den satılıyor.

V2 4More versiyon için tek paket olan Obsidiyen Tasarım Paketi ise 100.000 TL’den satılıyor.

YÜZDE 0 FAİZ İMKANI

Hem bireysel hem de kurumsal müşterilere özel uygulanan finansman kampanyalarında yüzde 0 faiz ve peşinatsız araç imkanları da devam ediyor. Haziran ayına göre kredi miktarları ve faiz oranlarının değiştiği görülüyor.

T10F V2 versiyonu için 800.000 TL'ye 12 ay vade ile yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Bu fırsattan yararlananların aylık ödemesi 66.667 TL oluyor.

T10F V2, 1.700.000 TL'ye 48 ay yüzde 2,99 faizli kredi ile alınabiliyor. Burada da aylık ödeme 78.699 TL oluyor.

T10F V1 için yüzde 2,99 faiz oranıyla 48 ay vadeli 1.300.000 TL'lik kredi imkanından faydalanmak isteyenlerin aylık ödemesi ise 60.181 TL'ye geliyor.

T10F 4More versiyonunda 1.500.000 TL'lik kredi kullanmak isteyenler için, yüzde 2,99 faiz oranıyla 36 ay vadeli ve aylık ödemesi 78.093 TL ve aylık 12 ay sıfır faiz imkanıyla aylık 125 bin TL ödemeli kredi imkanı sunuluyor.

Togg fiyat listesi güncellendi! Sıfır faiz, aylık 50 bin TL ödeme ya da peşinatsız Togg imkanı

TOGG T10 X KAMPANYALARI

Togg'un SUV modeli T10X V2 için yüzde 0 faizli 600.000 TL ve T10X 4More versiyonu için ise 1.500.000 TL'lik kredi imkanı sunuluyor. Aylık ödemeleri ise sırasıyla 50.000 ve 125.000 TL. T10X V1 için 48 ay vade, yüzde 2,99 faiz oranıyla 1.300.000 TL'lik kredi imkanı sunuluyor. Aylık ödemesi ise 60.181 TL

T10X V2 için yine 48 ay vadeli yüzde 2,99 faiz oranıyla 1.700.000 TL'lik kredi alınabiliyor. Aylık ödemesi 78.699 TL.

T10X 4More ise 36 vade imkanı ve yüzde 2,99 faiz oranıyla 1.500.000 TL'lik kredi kullanılabiliyor. Burada da aylık ödeme 78.093 TL.

KURUMSALA SIFIR PEŞİNAT FIRSATI

Marka, kurumsal kullanıcılar için filo satın alımlarına özel yüzde 100 finansman desteği sunuyor.

Haziran ayı boyunca T10X V2 için 600.000 TL’ye 12 ay 0 faiz, T10X 4More için 1.500.000 TL’ye 12 ay sıfır faiz, T10X V1 için 2.300.000 TL’ye 48 ay yüzde 3,24 faizli kredi sunuluyor. Aylık ödemeler sırasıyla 50.000 TL, 125.000 TL ve 97.897 TL. T10X V2 için 2.475.000 TL’ye 48 ay vadeli yüzde 3,25 faizli kredi sunuluyor. Aylık ödemesi ise 105.542 TL oluyor.

T10X 4More ise 3.200.000 TL’ye 48 ay vadeli yüzde 3,26 faizli kredi sunuluyor. Aylık ödemesi ise 136.712 TL oluyor.

T10F V2 için 800.000 TL ve T10F 4More modelleri için 1.500.000 TL’ye 12 ay vadeli sıfır faizle kredi imkanı var. Aylık ödemeleri ise sırasıyla 66.667 TL ve 125.000 TL.

T10F V1 için 2.300.000 TL’ye 48 ay vadeli yüzde 3,24 faizli kredi avantajı sunuluyor. Aylık ödemesi 97.897 TL.

T10F V2 için 2.475.000 TL’ye 48 ay vadeli yüzde 3,25 faizli kredi sunuluyor. Aylık ödemesi ise 105.542 TL oluyor.

T10F 4More ise 3.200.000 TL’ye 48 ay vadeli yüzde 3,26 faizli kredi sunuluyor. Aylık ödemesi ise 136.712 TL.

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