Tesla Türkiye, şarj tarifesine yeni bir zam yaptı. Tesla şarj maliyeti ne kadar oldu? Trugo, Zes, e-Şarj ve diğer istasyonlarda AC ve DC şarj fiyatları ne kadar? İşte Türkiye’de elektrikli araç şarj istasyonlarının Temmuz ayı fiyatları…

Tesla, Türkiye bulunan Supercharger istasyonlarındaki tarifesine zam yaptı. Marka son olarak 30 Nisan’da fiyatlarını artırmıştı. Bu zamla birlikte Tesla sahipleri yüzde 5’in biraz üstünde, Tesla sahibi olmayan araç sahipleri ise yaklaşık yüzde 5,69 oranında fazla ücret ödeyecek.

Son zamlarla 9,90 TL/kWh olan Supercharger kullanım ücreti Tesla sahipleri için 10,40 TL/kWh'a yükseldi. Tesla kullanıcı olmayanlar için ise 12,30 TL’den 13 TL’ye çıkarıldı.

Peki 2026 yılı Temmuz ayında ZES, Togg ve Eşarj fiyatları ne durumda? Zam veya indirim var mı?

TRUGO ŞARJ FİYATLARI

Yerli otomobil girişimi Togg’un şarj altyapısını sağlayan Trugo’nun DC şarj fiyatı 14,98 TL’den ücretlendiriliyor. AC yani yavaş şarj ise 9,95 TL’den ücretlendiriliyor.

ZES TEMMUZ AYI FİYATLARI

Türkiye’nin en yaygın şarj ağına sahip olan ZES, AC şarjda kWh başına ücret 9,99 TL, DC hızlı şarjda ise kWh ücreti 12,99 TL. 180 kW üzerinde ise kWh ücreti 16,49 TL.

EŞARJ’DA AC FİYATINA HIZLI ŞARJ

Eşarj, seçili bazı lokasyonlarda bulunan DC hızlı istasyonlarında AC şarj tarifesi uygulamaya başladı. Markanın istasyonlarında AC şarj fiyatı 9,90 TL, DC yani hızlı şarj fiyatı ise 13,50 TL. Yani bazı istasyonlarda 9,90 TL yavaş şarj fiyatı ödeyerek hızlı şarj imkanı kullanılabilecek.

Tesla’dan zam, Eşarj’dan lokasyon avantajı: İşte marka marka şarj tarifeleri…

TAM ŞARJIN MALİYETİ NE KADAR?

Elektrikli araç şarj ücreti hesaplaması en basit bir formülle: Tüketilen enerji ya da bataryanın boyutu (kWh) x Elektrik Fiyatı (TL/kWh) = Elektrikli aracın tam dolu batarya fiyatı.

Örneğin, 88,5 kWh batarya kapasitesine sahip olan Togg T10X modelinin DC hızlı şarj kullanıldığında tam dolu batarya maliyeti 1325 TL olacak. Trugo’nun AC şarjında ise maliyet 880,5 TL. Eğer ZES’in en yüksek hızlı şarjı kullanılırsa 1503 TL’lik tam şarj maliyeti ortaya çıkacak.

DİĞER MARKALARDA FİYATLAR NE DURUMDA?

Shell Recharge

-AC 22 kW'a kadar 11.99 TL/Kwh,

-60 kW'a kadar DC şarj 13.5 TL/Kwh,

-180 kW'a kadar DC şarj 15.99 TL/Kwh

E-Power

-AC Tip 2 Soketler 8.49 TL/KWh

- DC Tip CCS Soketler 10.99 TL/KWh

5 Şarj

-22 kW altı AC şarj 8,99 TL

-DC şarj 15,90 TL

Voltrun

-AC 9.90 TL/kWh

-DC 12.90 TL/kWh

Beefull

AC 9,99 TL/kWh

DC Soketler 12,99 TL/kWh

G-Charge

AC 9,99 TL

DC 12,99 TL

RHG Enertürk

AC 10,99 TL/kWh

DC 13,50 TL/kWh

WAT Mobilite

AC 10.99 TL/kWh

DC şarj 14.49 TL/kWh

Astor Şarj

AC 9,89 TL/kWh

DC 13,99 TL/kWh

Otopriz

AC Şarj 9,90 TL/kWh

DC Şarj 13,90 TL/kWh

50 kW DC CCS - Mobil Şarj - 13,90 TL/kWh

Neva Şarj

22 kW'a kadar AC Soketler 9.90 TL/kWh

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