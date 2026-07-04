Anadolu Ajansı
İstanbul'da hareketli anlar! Balkonları çöken bina boşaltıldı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanın balkonlarında çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.
Özetle Dinleİstanbul'da hareketli anlar! Balkonları çöken bina...
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İstanbul Küçükçekmece'de bir apartmanın balkonlarında kısmi çökme meydana geldi.
- Küçükçekmece'nin Cumhuriyet Mahallesi Fulya Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme oldu.
- Balkondan beton parçaları düştü.
- Olayı fark eden bina sakinleri dışarı çıktı.
- İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
- Çevrede güvenlik önlemi alındı ve bina sakinleri tahliye edildi.
- Küçükçekmece Belediyesi ekipleri binada inceleme yaptı.
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki Cumhuriyet Mahallesi Fulya Sokak'ta 5 katlı apartmanın ikinci ve üçüncü katlarındaki balkonlarda henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.
Balkondan düşen beton parçalarını fark eden bina sakinleri evlerinden dışarı çıktı.
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BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bina sakinlerini tahliye etti.
Küçükçekmece Belediyesi ekipleri, binada bir süre inceleme yaptı.
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