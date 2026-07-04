2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya, Gana'yı 1-0 mağlup etti. Kolombiya bu galibiyetle son 16 turunda İsviçre'nin rakibi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya ile Gana, Kansas City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kolombiya, Gana'yı tek golle devirdi!

Kolombiya 14. dakikada Jhon Arias'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda da daha üstün olan Kolombiya, ilk yarıda bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı.

RAKİP İSVİÇRE

Kolombiya son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak.

Öte yandan Kolombiya'da Galatasaraylı Davinson Sanchez ile Gana'da da Başakşehirli Jerome Opoku 90 dakika sahada kaldı.

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