Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Çiftçilere güzel haberleri olduğunu duyuran Erdoğan; kredi limitleriyle ilgili 4 büyük müjde sıraladı. İşte detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

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Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tarım ekosistemi buluşmalarının beşincisinde sizlerle beraber olmaktan siz kardeşlerimle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Programı teşrif eden misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Sizlerin şahsında aziz İstanbul'umuzdan ülkemizin dört bir yanındaki çiftçi kardeşlerimin her birini özellikle selamlıyor, sevgilerimi gönderiyorum. Buluşmamıza vesile olan 1863'ten bu yana tarımın en büyük destekçisi Ziraat Bankamızı canı gönülden tebrik ediyorum.

Değerli kardeşlerim, toprağın bitirdiği her ürünü, sudaki, karadaki, havadaki her canlıyı Allah'ın nimeti olarak gören nimeti ise aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bizim inanç ve kıymet manzumemizde insanın insan üzerinde nasıl hakkı varsa nimetin de insan üzerinde hakkı vardır. Medeniyet kodlarımızda nimete nankörlük etmek ayıpların en büyüğüdür. Nimeti vesile kılarak Allah'a şükretmek nimetin hukukunu gözetmek ise en yüce erdemlerden biridir. Modern dünyanın aklına yeni gelen toprağı koruyacak tarım meselesi bizim binlerce yıllık tecrübemizin adeta özelliğidir ve özeti gibidir. Toprak için ana tabirini kullanmamız laf olsun diye değildir. Şehirlerimizi bağlar içinde gösteren türküler boşuna yakılmamıştır. Ne ekersen onu biçersin sözü milli hafızamıza boşuna kazınmamıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan çiftçiye 4 büyük müjde

Büyük medeniyet inşa edenler ancak toprağın, rüzgarın, denizin, güneşin iklimin dilini anlayanlar o dille uyum içinde bir hayat sürenler olmuştur. Pek çok özelliği yanında bir nimet medeniyeti de olan Türk medeniyetinin varislerinin başında değerli çiftçilerimiz vardır. Soframızdaki ekmeğimizden, bulgurumuzdan, peynirimizden, zeytinimize kadar hemen her gıdada çiftçilerimizin emeği ve alın teri bulunuyor.

"DOĞAYI KİRLETMENİN BEDELİNİ AĞIR ÖDÜYORUZ"

Kardeşlerim, tabiat nankörlük etmez. Kendine nankörlük edeni de affetmez. Küresel düzeyde karşılaştığımız iklim krizi ve afetlerin modern insanın toprağa ettiği nankörlük sonucu olduğunu sizler de görüyorsunuz. İnsanlık olarak daha fazla kazanmak, daha fazla tüketmek uğruna suyun, toprağın havanın kirletilmesinin bedelini çok ağır ödüyoruz. Toprağa ve suya emanet olarak değil sömürülecek bir meta olarak bakan vahşi kapitalist zihniyet bugün yaşadığımız sorunların baş sorumlusudur. Türkiye, hiçbir dahili olmadığı halde iklim krizinin yansımalarına en fazla maruz kalan ülkelerden biridir. Son yıllarda kuraklık yaşadık. Orman yangınlarıyla mücadele ettik. Sellerle, taşkınlarla, zirai don olaylarıyla karşılaştık.

"TOHUMDA DÜNYADA İLK 10'DAYIZ"

Tarımla birlikte turizme, ticarete, çevreye de zarar veren afetlerle yüzleştik. Özellikle geçen yıl bizi oldukça zorlayan bir sene oldu. Zirai dondan etkilenen üreticilerimize toplam 47 milyar lira ödeme yaptık. Hamdolsun bu yıl yağışlar bakımından bereketli bir sene geçiriyoruz. Barajlarımız, göllerimiz, su kaynaklarımız şükürler olsun doluyor. Nehirlerimiz, derelerimiz tam da özlediğimiz şekilde gürül gürül akıyor. Hasatlar yapıldıkça rekolte açısından çiftçimizin yüzü de gülmeye başladı. Arpada, buğdayda ve inşallah pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz. Ülkemizde 206 çeşit tarım ürünü yetişiyor. Bunların bir çoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde dünyada üçüncü, meyvede dördüncüyüz. Yirmi bir bitkisel ürün mahsulündeyse ilk üçteyiz. Tohumda dünyada ilk on arasındayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan çiftçiye 4 büyük müjde

117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bu sabah biliyorsunuz Haziran ayı ihracat rakamlarımız açıklandı. 2026 Haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre %21,9 oranında artışla 24 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Haziran dönemi ihracatımız %3,6 oranında artarak toplam 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Açıklanan veriler ekonomimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Hedeflerimize doğru inşallah kararlılıkla yürüyeceğiz. 42 ilimizde açacağımız 61 organize tarım bölgesiyle tarım alanında çok daha iyi yerlere geleceğiz. 15 organize tarım bölgesinde üretime başladık. Bu yıl 5 bölgede daha ilk kez üretime geçmeyi planlıyoruz. Kardeşlerim, elbette bu rakamlar, bu başarılar tesadüfen elde edilmedi. Sizlerle el ele verdik, çalıştık, çabaladık ve bu seviyeye ulaştık. Su ve sulama alanında 11 bine yakın eseri halkımızın hizmetine sunduk. Sulanan alan miktarını 7,3 milyon hektara çıkardık. Tabii en önemli desteği Ziraat Bankamız eliyle çiftçimizin finansal olarak desteklenmesi suretiyle gerçekleştirdik.

"ÇİFTÇİNİN YANINDA OLMAK KAFAYA KASKET TAKMAK DEĞİLDİR"

Biz birileri gibi şov yapmıyor, istismar yapmıyor, sadece iş yapıyoruz. Çiftçiyle bütünleşmek kafaya kasket takmak değildir. Tarıma destek olmak muhalefetin yaptığı gibi meydanlarda her çiftçiye bedava traktör sözü verip sonra biz onu reklam olsun diye yaptık demek değildir. Bunların tamamı buram buram riyakarlık kokan, şov kokan hareketlerdir. Bunlar aynı zamanda eski Türkiye 'ye ait ucuz siyasi cin gözlülüklerdir. Dünyada ve Türkiye'de tarımın geldiği seviyeden haberleri bile yok. Kendileri de zihniyetleri de üzerine bindikleri traktör kadar müzelik. Bu müzelik zihniyetin ne ülkeye, ne millete, ne çiftçilerimize ayrılığı olur. Ne demiş atalarımız? Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.

Eskisiyle yenisiyle ana muhalefetten bu ülkenin tarımına fayda gelmez. Zaten uğraştıkları didiştikleri konuların basitliğine baktığımızda bırakın milleti kendilerine bile hayırlarının olmadığını hepimiz görebiliyoruz. Değerli kardeşlerim, biz ise gece gündüz demeden ülkemiz için 86 milyon vatandaşımız için, özellikle istikbalimizin teminatı olan sevgili gençlerimiz için çalışıyoruz. Sadece tarımda, hayvancılıkta, üretimde değil, her alanda Türkiye'yi şaha kaldırmanın Türkiye yüzyılını inşa etmenin gayretindeyiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Cumhur İttifakı olarak dayanışma içinde yürüttüğümüz terörsüz Türkiye süreciyle ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Sürecin nasıl hayırlı bir proje olduğu günden güne daha net anlaşılıyor. Bir zamanlar terörün karanlık gölgesinin düştüğü dağlarımız şimdi sporla, turizmle, birbirinden güzel etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Sürecin sağladığı güven ortamının spordan istihdama, turizmden ticarete, hemen her sektöre olumlu tezhir oluyor. Ancak asıl başarıyı inşallah süreç menziline tam vardığında göreceğiz. Allah'ın izniyle bu hayırlı süreç neticelendiğinde ekonomimiz daha da güçlenecek, üretimimiz daha da artacak. kardeşliğimiz daha da pekişecek. Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz bu süreci sizlerin de duası ve desteğiyle inşallah başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız.

DÖRT MÜJDE SIRALADI

Değerli kardeşlerim, sevgili çiftçilerimiz, şimdi de geliyorum tarım sektörümüzü sevindirecek haberlerimize. İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız.

İkinci haberimiz atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız.

Üçüncü olarak tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Böylece hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de çevre dostu üretimi destekliyoruz.

Son olarak küçük baş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Tüm bu müjdelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "

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