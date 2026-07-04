Venezuela’yı sarsan 7,2 ve 7,5’lik depremlerden sonra bölge diken üstünde. Japonya’nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6,1, Endonezya’nın Tobelo bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Venezuela’da 24 Haziran’da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ederken bölge ülkelerinden art arda deprem haberleri geliyor.

Japonya’nın güneyindeki Miyako Adası’nın 136 kilometre açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

USGS, Endonezya’da da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Tobelo bölgesinin 58 kilometre açığı olan deprem, 120,9 kilometre derinlikte kaydedildi. Her iki ülkede de depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Venezueladan sonra... Dünyada art arda depremler

Öte yandan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 595’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 12 bin 400’e ulaştığını duyurdu.

Venezueladan sonra... Dünyada art arda depremler

Sahada 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını belirten Rodriguez, şimdiye kadar 6 bin 462 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını vurguladı. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durumları Direktörü Ciro Ugarte, Venezuela’da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğunu ve tesislerin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını bildirdi.

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