Venezuela'dan sonra... Dünyada art arda depremler
Venezuela’yı sarsan 7,2 ve 7,5’lik depremlerden sonra bölge diken üstünde. Japonya’nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6,1, Endonezya’nın Tobelo bölgesinde 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 595'e, yaralı sayısı ise 12 bin 400'e ulaştı.
- Venezuela'da 33 ülkeden arama kurtarma ekipleri görev yapıyor ve 6 bin 462 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.
- Dünya Sağlık Örgütü, Venezuela'da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğunu bildirdi.
- Japonya'nın güneyindeki Miyako Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Endonezya'da ise 6,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
- Her iki ülkede de can veya mal kaybı yaşanmadığı ve tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.
Venezuela’da 24 Haziran’da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin artçı sarsıntıları devam ederken bölge ülkelerinden art arda deprem haberleri geliyor.
Japonya’nın güneyindeki Miyako Adası’nın 136 kilometre açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.
USGS, Endonezya’da da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Tobelo bölgesinin 58 kilometre açığı olan deprem, 120,9 kilometre derinlikte kaydedildi. Her iki ülkede de depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.
Deprem büyük yara açtı! Venezuela'da acı bilanço artıyor
Öte yandan, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 595’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 12 bin 400’e ulaştığını duyurdu.
Sahada 33 farklı ülkeden arama kurtarma ekiplerinin görev yaptığını belirten Rodriguez, şimdiye kadar 6 bin 462 kişinin enkaz altından sağ çıkarıldığını vurguladı. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durumları Direktörü Ciro Ugarte, Venezuela’da sağlık hizmetlerinin ciddi baskı altında olduğunu ve tesislerin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını bildirdi.