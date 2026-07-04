Maç sonunda 'Helal olsun' dedirtti! Mısır teknik direktöründen alkışlanacak hareket
2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya'yı eleyerek son 16 turuna yükselen Mısır'ın teknik direktörü Hüsam Hasan, aldıkları galibiyeti Filistin halkına armağan etti.
- Hüsam Hasan, galibiyeti Mısır halkının yanı sıra kendilerini desteklemekten vazgeçmeyen Filistin halkına armağan ettiğini belirtti.
- Hasan, kalbinin ve ruhunun Filistin halkıyla birlikte olduğunu vurguladı.
- Mısır Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek tarihinde ilk defa son 16 turuna yükseldi.
- Karşılaşmanın ardından Hasan'ın duygusal anlar yaşadığı ve oyuncularıyla birlikte şükür secdesi yaptığı görüldü.
- Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin de Nusayrat Mülteci Kampı'nda kurulan dev ekrandan maçı izleyip sonucu coşkuyla kutladığı belirtildi.
Mısır Milli Takımının teknik direktörü Hüsam Hasan, beIN Sports kanalına açıklamalar yaptı.
FİLİSTİN HALKINI UNUTMADI
Hasan, "Bu galibiyeti Mısır halkının yanı sıra başka bir tarafa da armağan ediyorum. Bizi desteklemekten hiçbir zaman vazgeçmeyen Filistin halkına armağan ediyorum." dedi.
"KALBİM VE RUHUM FİLİSTİN HALKIYLA BİRLİKTE"
Filistin halkının her zaman kalbinde olduğunu vurgulayan Hasan, "Kalbim ve ruhum Filistin halkıyla birlikte. Bizim adımıza çok mutlu oldukları için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. Allah onlara yardım etsin, şehitlerine rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.
Avustralya yıkıldı! Mısır penaltılarla son 16'ya yükseldi
Mısır, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Avustralya'yı penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek tarihinde ilk defa son 16 turuna yükseldi.
Karşılaşmanın ardından duygusal anlar yaşayan Hasan'ın gözyaşlarını tutamadığı, daha sonra oyuncularıyla birlikte sahada toplu halde şükür secdesi yaptığı görüldü.
Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler de Mısır Milli Takımı'na destek verirken, Nusayrat Mülteci Kampı'nda kalanlar enkaz ve çadırların arasında kurulan dev ekrandan izledikleri maçın sonucunu coşkuyla kutladı.