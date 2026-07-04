İngiliz üretici McMurtry, büyük ses getiren elektrikli hiper otomobili Speirling PURE'un seri üretim versiyonunu tanıttı. Güçlü fan destekli aerodinamik sistemi sayesinde yer çekimine meydan okuyan ve ters şekilde bile hareket edebilen otomobil, 1.000 beygir gücü, 1,55 saniyelik 0-100 km/sa hızlanması ve yaklaşık 1,3 milyon dolarlık fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

İngiltere merkezli McMurtry Automotive, uzun süredir geliştirdiği tek kişilik elektrikli hiper otomobili Speirling PURE'un üretim versiyonunu resmen tanıttı. Daha önce pistlerde kırdığı rekorlar ve ters şekilde sürüş yapabilmesiyle gündeme gelen model, artık sınırlı sayıda müşteriler için üretilecek.

Ters gidebiliyor, 0-100’ü 1,55 saniye! Fiyatı 1,3 milyon dolar: Speirling PURE satışa çıkıyor

Speirling PURE'un en dikkat çekici özelliği, otomobilin altına yerleştirilen iki yüksek güçlü fanla çalışan "Downforce-on-Demand" sistemi. Bu teknoloji, otomobilin altındaki havayı çekerek düşük basınç oluşturuyor ve aracı zemine adeta yapıştırıyor. Sistem, araç hareketsiz durumdayken bile 2.000 kilogram bastırma kuvveti üretebiliyor. Bu değer, otomobilin kendi ağırlığından fazla olduğu için teorik olarak ve yapılan gösterilerde olduğu gibi aracın ters şekilde ilerlemesini mümkün kılıyor.

Ters gidebiliyor, 0-100’ü 1,55 saniye! Fiyatı 1,3 milyon dolar: Speirling PURE satışa çıkıyor

0’DAN 100’E SADECE 1,55 SANİYE

Üretim versiyonunda çift elektrik motoruyla 1000 beygir güç üreten Speirling PURE, arkadan itişli bir yapıya sahip. Otomobil 0'dan 100 km/sa hıza yalnızca 1,55 saniyede ulaşırken, maksimum 306 km/sa hıza çıkabiliyor. Virajlarda ve frenleme sırasında ise 3G seviyesinde yanal ve boylamsal kuvvet oluşturabiliyor.

Ters gidebiliyor, 0-100’ü 1,55 saniye! Fiyatı 1,3 milyon dolar: Speirling PURE satışa çıkıyor

BATARYA BÜYÜDÜ

Prototip versiyona kıyasla önemli ölçüde yenilenen araçta artık 100 kWh kapasiteli daha büyük bir batarya bulunuyor. Yaklaşık 1.350 kilogram ağırlığındaki otomobil, yarış temposunda 40 ila 50 kilometre arasında pist kullanım menzili sunuyor. Batarya, şarj altyapısına bağlı olarak %20'den %95'e 20 ila 60 dakika arasında şarj edilebiliyor.

Ters gidebiliyor, 0-100’ü 1,55 saniye! Fiyatı 1,3 milyon dolar: Speirling PURE satışa çıkıyor

McMurtry, üretim modelinde prototipe göre parçaların yüzde 95'ini yeniden geliştirdiğini açıkladı. Daha büyük batarya, yeni karbon fiber monokok şasi, geliştirilmiş elektrik motorları, artırılmış rejeneratif frenleme sistemi ve daha geniş kokpit bu yenilikler arasında yer alıyor. Ayrıca araçta isteğe bağlı klima sistemi, ayarlanabilir direksiyon ve pedallar gibi sürücü konforunu artıran donanımlar da sunuluyor.

Ters gidebiliyor, 0-100’ü 1,55 saniye! Fiyatı 1,3 milyon dolar: Speirling PURE satışa çıkıyor

SADECE 100 ADET ÜRETİLECEK

Şirket, Speirling PURE'dan yalnızca 100 adet üretecek. Her otomobil müşterinin isteğine göre kişiselleştirilebilecek ve sahiplerine fabrika destekli pist etkinlikleri ile teknik destek hizmeti sunulacak.

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