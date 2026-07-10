Beşiktaş'ın yeni transferi Alexander Nübel, ilk maçına çıkmak için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Alman file bekçisi, "Büyük bir kulüp ve çılgın taraftarlar... Teklifi duyduğumda aklıma ilk bunlar geldi" dedi.

Siyah-beyazlıların Alman devi Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı Alexander Nübel, Beşiktaş YouTube’a açıklamalarda bulundu.

"İSTANBUL'U BİLEN ARKADAŞLARIMLA KONUŞTUM"

Transfer sürecinden bahseden 29 yaşındaki file bekçisi, "İlk temas kurulduğunda, Almanya Milli Takımı ile Dünya Kupası’ndaydım. Menajerim aradı, Beşiktaş’ın ilgisinden bahsetti. Ben de 'tamam' dedim. Büyük bir kulüp ve çılgın taraftarlar... Beşiktaş’tan gelen teklifi duyduğumda aklıma ilk gelenler bunlardı. Sonrasında, menajerimle birlikte kulüp tarafıyla güzel görüşmeler yaptık. Teknik direktörümüz ve sportif direktörümüzle konuştum. Ayrıca, Eduard Graf ile görüştüm. O da Alman olduğu için konuşmamız biraz daha kolay oldu tabii. Ve kulüple aramdaki ilk adımlar atılmış oldu. Devamında da her gün ya da gün aşırı konuşmalar gerçekleştirdik. Süreç her geçen gün daha da iyiye gitti. Eduard bana şehirden ve kültürden bahsetti. Ben de İstanbul’u bilen bazı takım arkadaşlarımla konuştum. Buradaki yaşamın nasıl olduğunu sordum. Ve buraya gelmeye karar verdim" dedi.

Alexander Nübel

"ÖNCELİKLE DERBİ GALİBİYETİ ELDE ETMEK İSTİYORUM"

Beşiktaş'taki kariyeriyle ilgili hedeflerini söyleyen Nübel, "Öncelikle, bir derbi galibiyeti elde etmek istiyorum. O atmosferi hissetmek istiyorum. O enerjiyi hissetmek istiyorum. Sonrasında, sezon içerisinde neler olacağını birlikte göreceğiz tabii ki. Ama, hazırım. Burada iyi maçlar oynamak için hazırım ve heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DENEYİMDİ"

Almanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki performansıyla ilgili deneyimli kaleci, "Öncelikle, sonuç Almanya adına kesinlikle çok kötüydü. Paraguay’a karşı penaltılarla kaybettik. Yine de böyle bir deneyimi edinmek, Dünya Kupası’na katılmak her çocuğun hayalidir. Kadronun içinde yer almak tabii ki bir başarı. Özellikle de Almanya Takımı içinde olmak bana çok şey öğretti. Amerika ve Kanada’da maçlar yaptık. Bu sürede çok şey öğrendim. Üçüncü kaleci olarak, takımıma elimden gelen katkıyı vermeye çalıştım. Kolay da değildi. Sonuç açısından kötüydü ama benim için önemli ve iyi bir deneyimdi. Kalecilik sadece teknik bir pozisyon değil, biraz da karakter meselesi" ifadelerini kullandı.

"SİZLERLE BİR ARAY GELMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Siyah-beyazlı taraftarlara mesaj veren Alexander Nübel, "Kendi stilimle topu kurtarmak, köşe vuruşlarında ve ceza sahasında takımıma yardımcı olmak, savunmada defansa destek olmak, elimden gelen her şeyi yapmak isterim. Ve tabi ki birlikte eğlenmek, kupalar kaldırmak isterim. Sizlerle burada, stadımızda bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum. İlk maçıma çıkmak için çok heyecanlıyım. Sizleri görmek için sabırsızım" sözlerini sarf etti.

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