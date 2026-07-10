Hürmüz Boğazı'ndaki ağır bombardımanların ve askeri üslere yönelik füze misillemelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın geçici ateşkesin bittiğini ilan etmesine rağmen, Washington ve Tahran hattındaki teknik görüşmelerde perde arkasından 3 yeni kritik mesaj sızdı.

Karşılıklı misillemelerin ve ağır bombardımanların gölgesinde kalan İran-ABD hattında, yeni bir gelişme yaşandı

Bloomberg ve Reuters'ın geçtiği raporlara göre, iki ülkeyi topyekün savaşın eşiğine getiren ağır çatışmalara rağmen, taraflar perde arkasında masayı devirmedi.

ABD'li üst düzey kaynaklar teknik görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

ABD ve İran arasındaki teknik görüşmelerde 3 yeni mesaj! Perde arkasında Trump ikna edilmeye çalışılıyor

TRUMP ATEŞKES BİTTİ DEDİ AMA MASAYI DEVİREMEDİ

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol tankerlerine düzenlenen saldırıların ardından ABD ordusu İran hedeflerini ağır bombardımana tutmuştu.

Tahran ise Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri üslerini füzelerle vurarak misilleme yaptı. NATO Zirvesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasındaki geçici anlaşmanın "bittiğini" ileri sürdü. Ancak Trump'ın rağmen, ABD'li diplomatik kaynaklar iki ülke arasında çözüm arayışının sürdüğünü ve teknik müzakerelerin devam ettiğini açıkladı.

ABD ve İran arasındaki teknik görüşmelerde 3 yeni mesaj! Perde arkasında Trump ikna edilmeye çalışılıyor

ALİ HAMANEY’İN CENAZESİ NEDENİYLE ERTELENEN GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

İran'da, ABD-İsrail ortak askeri harekatının ilk gününde düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden dini lider Ali Hamaney için günlerce süren geniş çaplı cenaze törenleri düzenlendi. Yas nedeniyle bu hafta ertelenen diplomatik temaslar, cenaze merasimlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden hareketlendi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın, İran petrolünün küresel pazarda satılmasına izin veren muafiyeti iptal etmesi Tahran'ı ekonomik olarak köşeye sıkıştırmıştı. Müzakerelere katılan kaynak, tarafların masada hala bir ilerleme sağlayamadığı iletti.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA KONTROL SAVAŞI: BÜYÜK KRİZ KAPIDA

Geçici barış anlaşması kapsamında 60 günlük bir müzakere süreci başlatan taraflar, en büyük savaşı Hürmüz Boğazı'nın kontrolü üzerinde veriyor. Dünya petrol sevkiyatının beşte birinin geçiş noktası olan boğazda İran, geçiş ücreti talep etmek ve yönetimde söz sahibi olmak istiyor. Trump ve Körfez müttefikleri ise bölgede tamamen serbest ve koşulsuz bir geçiş rotası dayatıyor.

Washington yönetimi, İran'ın boğazdaki ticari gemilere yönelik müdahalelerini direkt olarak "terör eylemi" şeklinde tasvir etmeye devam ediyor.

ABD ve İran arasındaki teknik görüşmelerde 3 yeni mesaj! Perde arkasında Trump ikna edilmeye çalışılıyor

SEÇİM ÖNCESİ KÖŞEYE SIKIŞAN TRUMP’IN ONAY ORANI ÇAKILDI

Amerika iç siyasetinde de sular durulmuyor. Kasım ayında yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde, binlerce askerin hayatını kaybettiği ve benzin fiyatlarının tavan yaptığı sürede,Trump'ı içeride büyük bir krize soktu. Son anketlere göre Trump’ın halk desteği %34’e kadar gerileyerek ikinci döneminin en düşük seviyesine ulaştı. Siyasi analistler, ekonomik çöküşten korkan Trump'ın savaşı kalıcı olarak bitirmek zorunda olduğunu ancak masada İran'dan istediği tavizleri koparamadığı da iddilar arasında.

ABD ve İran arasındaki teknik görüşmelerde 3 yeni mesaj! Perde arkasında Trump ikna edilmeye çalışılıyor

MASADAKİ ÜÇ BÜYÜK KRİZ ÇÖZÜLEMİYOR

Müzakerelerin perde arkasından sızan bilgilere göre teknik heyetler üç ana başlıkta kilitlenmiş durumda. Taraflar Hürmüz Boğazı’ndan geçecek gemilere uygulanacak geçiş ücretleri, uluslararası bankalarda dondurulmuş olan milyarlarca dolarlık İran varlıklarının akıbeti ve Tahran’ın nükleer programının sınırlandırılması konularında hiçbir ilerleme kaydedemedi.

ABD'li diplomatlara göre, bölgede tam ölçekli bir savaş çıkmasa bile, kalıcı bir çıkış yolu olmayan ve sürekli tekrarlayan bir şiddet sarmalı önümüzdeki günlerde de devam edecek.

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