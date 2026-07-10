Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altındayken Hakkari Yüksekova’da kıştan kalan kar beyazı görüntü hala duruyor. Ekipler kardan oluşan tüneller ve 7 metreyi bulan kar kalınlığına karşı mücadeleyi sürdürüyor.

Avrupa’yı kavuran sıcak hava dalgası Türkiye’de de etkisini gösterirken bazı illerde termometrelere 40 dereceyi gördü. Türkiye’de yaz havası tam olarak başlarken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde zirvelerinde 12 ay boyunca kar yığınlarını barındıran Hakkari'nin Yüksekova ilçesini yaz teğet geçti.

7 metrekarede kayboldular! Her yer kavrulurken burada kar var

7 METRELİK KAR

İlçede temmuz ayında kardan oluşan tüneller görenleri şaşırtırken, ekipler İkiyaka Dağları'nın Sat Gölleri'nin yolunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kardan oluşan tüneller ve 7 metreyi bulan kar kalınlığına karşı mücadele eden ekipler, kimi zaman kepçenin boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çekiyor.

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Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Cilo Dağı'nın hemen eteklerinde yer alan Yüksekova Ovası ve çevre köylerde kıştan kalan beyaz manzara hala kaybolmadı.

7 metrekarede kayboldular! Her yer kavrulurken burada kar var

ERZURUM’DA 6 METREYİ BULMUŞTU

Hakkari dışında karla mücadelenin sürdüğü bir diğer ilde Erzurum olmuştu. Erzurum'un Tekman ilçesinde Palandöken yaylasına ulaşamayan Yörüklerin yolu, ekipler tarafından 6 metreyi bulan kar kütlelerinin temizlenmesiyle ulaşıma açılmıştı.

7 metrekarede kayboldular! Her yer kavrulurken burada kar var

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