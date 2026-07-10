Süper Lig'e mi geliyor? Uğur Uçar'dan Pierre-Emerick Aubameyang cevabı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik patronu Uğur Uçar, transfer gündeminde yer alan yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang hakkında açıklama yaptı.
- Uğur Uçar, takımın Süper Lig'e yükselmesi hakkında "Futboldan alacağım var demiştim, şampiyonluk çok güzel oldu. Ligde kalıcı olmak istiyoruz" dedi.
- Transfer çalışmalarına değinen Uçar, forvet transferi için belirledikleri isimler arasında yer alan Pierre-Emerick Aubameyang'dan övgüyle bahsetti.
- Aubameyang için "son senede Marsilya'da çok iyi bir sezon geçirdi" ve "transfer gerçekleşirse takım lideri olabilecek bir isim" yorumunu yaptı.
- Kampın ilk etabının fiziksel çalışmalarla geçtiğini belirtti.
- Sezonu son şampiyon Galatasaray'a karşı açacak olmanın kendileri için özel olduğunu kaydetti.
- Taraftardan tek isteklerinin sabır olduğunu vurguladı.
Arca Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımın Süper Lig'e yükselmesi hakkında, "Futboldan alacağım var demiştim, şampiyonluk çok güzel oldu. Ligde kalıcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
AUBAMEYANG AÇIKLAMASI
TRT SPOR'a konuşan 39 yaşındaki genç teknik adam, transfer çalışmalarına değindi. Çorum FK'nın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang'dan övgüyle bahseden Uçar, "Forvet transferi için belirlediğimiz isimler var. Aubameyang, son senede Marsilya'da çok iyi bir sezon geçirdi. Aubameyang'ın kariyeri ortada, transfer gerçekleşirse takım lideri olabilecek bir isim" sözlerini sarf etti.
TARAFTARDAN SABIR İSTEDİ
"Kampın ilk etabı fiziksel çalışmalarla geçiyor" diyen ve son şampiyon Galatasaray'a karşı oynayacakları maçla sezonu açmanın kendileri için çok özel olduğunu kaydeden Uçar, kırmızı-siyahlı ekibinin taraftarından tek istediğinin sabır olduğunu vurguladı.