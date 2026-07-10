Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK'nin teknik patronu Uğur Uçar, transfer gündeminde yer alan yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang hakkında açıklama yaptı.

Arca Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Uğur Uçar, takımın Süper Lig'e yükselmesi hakkında, "Futboldan alacağım var demiştim, şampiyonluk çok güzel oldu. Ligde kalıcı olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Uğur Uçar

AUBAMEYANG AÇIKLAMASI

TRT SPOR'a konuşan 39 yaşındaki genç teknik adam, transfer çalışmalarına değindi. Çorum FK'nın transfer gündeminde yer alan 37 yaşındaki Gabonlu yıldız Pierre-Emerick Aubameyang'dan övgüyle bahseden Uçar, "Forvet transferi için belirlediğimiz isimler var. Aubameyang, son senede Marsilya'da çok iyi bir sezon geçirdi. Aubameyang'ın kariyeri ortada, transfer gerçekleşirse takım lideri olabilecek bir isim" sözlerini sarf etti.

Pierre-Emerick Aubameyang'ın kariyerinde Milan, Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona ve Chelsea gibi Avrupa devleri bulunuyor.

TARAFTARDAN SABIR İSTEDİ

"Kampın ilk etabı fiziksel çalışmalarla geçiyor" diyen ve son şampiyon Galatasaray'a karşı oynayacakları maçla sezonu açmanın kendileri için çok özel olduğunu kaydeden Uçar, kırmızı-siyahlı ekibinin taraftarından tek istediğinin sabır olduğunu vurguladı.

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