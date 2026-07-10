Tek depoyla 2.608 kilometre dünya rekoru: Geely Galaxy A7 EM PHEV
Çinli otomobil üreticisi Geely, yeni şarj edilebilir hibrit sedanı Galaxy A7 EM PHEV ile tek depo ve tam bataryayla 2.608,36 km yol kat ederek dünya rekoru kırdı. Yapay zekâ destekli EM hibrit sistemi ve %47,26 termal verimliliğe sahip motoruyla araç, Chery'ye ait eski rekoru geride bıraktı.
- Geely Galaxy A7 EM PHEV, herhangi bir şarj veya yakıt ikmali yapılmadan 2.608,36 kilometre yol kat ederek plug-in hibrit sedan sınıfında dünya rekoru kırdı.
- Bu başarı, yüzde 47,26 termal verimliliğe sahip yeni nesil yapay zeka destekli EM hybrid 2.0 sisteminin merkezindeki 1,5 litrelik benzinli motor sayesinde elde edildi.
- Rekor sürüşü, beş gün süren ve gerçek sürüş koşullarını (yoğun trafik, tüneller, yokuşlar) içeren bir yolculukla gerçekleştirildi.
- Önceki rekor 2.369.950 km ile Chery Fulwin A8L'ye aitti.
- Batarya boşken bile 100 km'de 2 litrelik yakıt tüketimi değeri korundu.
Çinli otomobil üreticisi Geely, yeni nesil şarj edilebilir hibrit sedanı Galaxy A7 EM PHEV ile tek depo yakıt ve tam dolu bataryayla tam 2.608,36 kilometre yol kat ederek dikkat çekici bir rekora imza attı.
Araçta kullanılan yüzde 47,26 termal verimliliğe sahip yeni benzinli motor da hibrit teknolojisinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.
Geely, Galaxy A7 EM PHEV modelinin gerçekleştirdiği dayanıklılık sürüşünde 2.608,36 kilometrelik menzile ulaşarak plug-in hibrit sedan sınıfında yeni bir dünya rekoru kırdığını duyurdu.
CHERY'NİN REKORU TARİH OLDU
Guinness Dünya Rekoru'nu, araçta bulunan tam dolu batarya ve tek depo yakıtla herhangi bir şarj veya yakıt ikmali yapılmadan gerçekleştirildi.
Beş gün süren yolculukta yoğun trafik, tüneller ve yokuşlar dahil gerçek sürüş koşullarında gerçekleştirildi.
Önceki rekor ise 2.369.950 km ile yine bir Çinli Chery Fulwin A8L'nin elinde bulunuyordu.
Bu başarının arkasında Geely'nin yeni nesil yapay zeka destekli EM hybrid 2.0 sistemi yer alıyor.
Sistemin merkezindeki 1,5 litrelik benzinli motor, yüzde 47,26 termal verimlilik değerine ulaşarak seri üretim otomobil motorları arasında en verimli ünitelerden biri olmayı başarıyor.
Gelişmiş elektrik motoru ve akıllı enerji yönetimi sayesinde araç, hem düşük yakıt tüketimi hem de uzun menzil sunuyor.
BATARYA BOŞKEN BİLE 100 KM'DE 2 LİTRE YAKIT
Galaxy A7 EM, uzun menzilinin yanı sıra yapay zekâ destekli hibrit güç yönetimiyle sürüş koşullarına göre benzinli motor ve elektrik motoru arasındaki geçişleri optimize ediyor.
Bu sayede hem şehir içinde hem de uzun yol sürüşlerinde yüksek verimlilik elde ediliyor.
Rekor sürüşünde de bu enerji yönetimi sayesinde batarya tamamen boşaldığında ile 100 km’de 2 litrelik yakıt tüketimi değerine korunmuş.
Geely'nin elde ettiği bu sonuç, şarj edilebilir hibrit teknolojisinin ulaştığı noktayı gözler önüne sererken, elektrikli mobiliteye geçiş sürecinde uzun menzil arayan kullanıcılar için PHEV modellerin önemini de bir kez daha ortaya koyuyor.