Çinli otomobil üreticisi Geely, yeni şarj edilebilir hibrit sedanı Galaxy A7 EM PHEV ile tek depo ve tam bataryayla 2.608,36 km yol kat ederek dünya rekoru kırdı. Yapay zekâ destekli EM hibrit sistemi ve %47,26 termal verimliliğe sahip motoruyla araç, Chery'ye ait eski rekoru geride bıraktı.

Çinli otomobil üreticisi Geely, yeni nesil şarj edilebilir hibrit sedanı Galaxy A7 EM PHEV ile tek depo yakıt ve tam dolu bataryayla tam 2.608,36 kilometre yol kat ederek dikkat çekici bir rekora imza attı.



Araçta kullanılan yüzde 47,26 termal verimliliğe sahip yeni benzinli motor da hibrit teknolojisinde önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor.



Geely, Galaxy A7 EM PHEV modelinin gerçekleştirdiği dayanıklılık sürüşünde 2.608,36 kilometrelik menzile ulaşarak plug-in hibrit sedan sınıfında yeni bir dünya rekoru kırdığını duyurdu.

Tek depoyla 2.608 kilometre yeni dünya rekoru: Geely Galaxy A7 EM PHEV

CHERY'NİN REKORU TARİH OLDU

Guinness Dünya Rekoru'nu, araçta bulunan tam dolu batarya ve tek depo yakıtla herhangi bir şarj veya yakıt ikmali yapılmadan gerçekleştirildi.



Beş gün süren yolculukta yoğun trafik, tüneller ve yokuşlar dahil gerçek sürüş koşullarında gerçekleştirildi.



Önceki rekor ise 2.369.950 km ile yine bir Çinli Chery Fulwin A8L'nin elinde bulunuyordu.

Bu başarının arkasında Geely'nin yeni nesil yapay zeka destekli EM hybrid 2.0 sistemi yer alıyor.



Sistemin merkezindeki 1,5 litrelik benzinli motor, yüzde 47,26 termal verimlilik değerine ulaşarak seri üretim otomobil motorları arasında en verimli ünitelerden biri olmayı başarıyor.



Gelişmiş elektrik motoru ve akıllı enerji yönetimi sayesinde araç, hem düşük yakıt tüketimi hem de uzun menzil sunuyor.

Tek depoyla 2.608 kilometre yeni dünya rekoru: Geely Galaxy A7 EM PHEV

BATARYA BOŞKEN BİLE 100 KM'DE 2 LİTRE YAKIT

Galaxy A7 EM, uzun menzilinin yanı sıra yapay zekâ destekli hibrit güç yönetimiyle sürüş koşullarına göre benzinli motor ve elektrik motoru arasındaki geçişleri optimize ediyor.



Bu sayede hem şehir içinde hem de uzun yol sürüşlerinde yüksek verimlilik elde ediliyor.



Rekor sürüşünde de bu enerji yönetimi sayesinde batarya tamamen boşaldığında ile 100 km’de 2 litrelik yakıt tüketimi değerine korunmuş.



Geely'nin elde ettiği bu sonuç, şarj edilebilir hibrit teknolojisinin ulaştığı noktayı gözler önüne sererken, elektrikli mobiliteye geçiş sürecinde uzun menzil arayan kullanıcılar için PHEV modellerin önemini de bir kez daha ortaya koyuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası