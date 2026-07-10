40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan’da mahsur kalan Türk vatandaşı Ali Baybaş hakkında yapılan çalışmalar neticesini verdi. Gündem olan Baybaş vatana dönmesi için uçağa bindirildi.

40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş’ın geri dönebilmesi için çalışma başlatılmıştı.

AK Partili Rukiye Toy, Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçerek konu hakkında bilgi vermişti.

UÇAĞA BİNDİRİLDİ

Mekke’de mahsur kalan Ali Baybaş’ın, Riyad Büyükelçiliği ve Cidde Başkonsolosluğu'nun Suudi Arabistan makamları nezdinde uzun süredir yürüttüğü girişimler neticesini verdi.

Yurt dışı çıkış ve idari yasakların tamamı kaldırılarak Türkiye'ye doğru yola çıktı. Yetkililer tarafından uçağa bindirilen Baybaş'ın kısa bir süre sonra Türkiye'de olacağı öğrenildi.

Yasakları kaldırıldı! Mekke’de 40 yıl mahsur kalan Ali Baybaş Türkiye yolunda!

NELER OLMUŞTU

Sivas'ın Gürün ilçesi nüfusuna kayıtlı Ali Baybaş (77), umre vazifesi için 40 yıl önce gittiği Suudi Arabistan'ın başkenti Mekke'de hukuki bir meseleden dolayı, sınır dışı yasağı getirilince Türkiye'ye dönememişti.

Yasakları kaldırıldı! Mekke’de 40 yıl mahsur kalan Ali Baybaş Türkiye yolunda!

Mekke'de mahsur kalan Baybaş, hac vazifesi için Mekke'ye giden bir Türk hacı tarafından fark edilerek gündeme getirilmişti. Baybaş'ın yaşadıkları ve ilerleyen yaşı nedeniyle yaşadığı çeşitli sağlık sorunları yetkilileri harekete geçirdi.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Türkiye Riyad Büyükelçiliği ile temasa geçerek Baybaş'ın Türkiye'ye geri dönebilmesi için çalışma başlattı.

Toy, temaslarının ardından Baybaş ise telefonla görüntülü görüşerek güzel haberi verdi. Toy görüşmede, "Seni ben karşılayacağım burada. Sen üzülme, seni Sivas'a getireceğiz. Sen canını sıkma, merak etme. Ben takipteyim. Sende benim bir babamsın" ifadelerine yer verdi.

Toy'a teşekkür eden Baybaş ise "Sayın Rukiye hanım ben çalışmalarınızı çok takdir ettim, çok ciddiye aldım. Allah sizden razı olsun çok teşekkür ederim. Sizin ülkeme dönmem için çalışmalarınızı hiç unutmayacağım" dedi.

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