İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadır, ülkenin kritik altyapı tesislerine yönelik muhtemel saldırılara karşılık verileceğini, İsrail’in de bu misillemeden kurtulamayacağını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir, ülkesinin hayati altyapı tesislerine yönelik muhtemel saldırılara karşı sert bir askeri misilleme uyarısında bulundu.

ABD’nin son dönemdeki hava operasyonlarına dikkat çeken Zülkadir, muhtemel bir karşılık sürecinde İsrail’in kesinlikle muaf tutulmayacağını söyledi.

"ZALİM İSRAİL REJİMİ MÜCAHİTLERİN CEVABINDAN KAÇAMAZ"

Son dönemde gerilen ABD-İran hattındaki ateşkes tartışmalarının gölgesinde yazılı bir açıklama yayımlayan Güvenlik Konseyi Sekreteri Zülkadir, şunları yazdı:

"Altyapıya yönelik saldırılar en sert şekilde karşılık bulacaktır. Bu kötülüklerin arkasındaki zalim İsrail rejimi, mücahitlerin cevabından kaçamaz. Daha önce de açıkladığımız gibi, altyapı tesislerimize yönelik herhangi bir saldırıya misliyle karşılık verilecektir. Bu saldırıların arkasındaki Siyonist rejim de güçlü ve kararlı karşılığımızdan kurtulamayacaktır."

NELER OLMUŞTU?

Trump, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde yaptığı açıklamada İran ile ateşkesin sona erdiğini duyurmuş, İranlı liderlere hitaben "yalancılar", "pislikler", "kötü niyetli", "şiddet eğilimli" ve "hasta insanlar" ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran’da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı

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