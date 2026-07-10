Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır’da 10 yıl önce işlenen Mehmet Emin Karaalp cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, sigara izmaritleri üzerinde yapılan incelemeler ile HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturmalar tüm hızıyla sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Diyarbakır'da 2016'da 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayetinde düğüm çözüldü. İşte detaylar…

10 yıllık faili meçhul çözüldü! Mehmet Emin Karaalp cinayetinde 8 gözaltı

10 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından 10 yıl sonra yeniden ele alındı.

10 yıllık faili meçhul çözüldü! Mehmet Emin Karaalp cinayetinde 8 gözaltı

SİGARA İZMARİTİ ELE VERDİ

Çermik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemeler ile HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldı.

Soruşturma hakkında sosyal medya paylaşımı üzerinden bilgi veren Bakan Gürlek “Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır” dedi.

10 yıllık faili meçhul çözüldü! Mehmet Emin Karaalp cinayetinde 8 gözaltı

Hiçbir mağdur ailenin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağını ifade eden Gürlek, “Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir” mesajını verdi.

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