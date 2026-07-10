10 yıllık faili meçhul çözüldü! Mehmet Emin Karaalp cinayetinde 8 gözaltı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Diyarbakır’da 10 yıl önce işlenen Mehmet Emin Karaalp cinayetinin aydınlatıldığını açıkladı. Gürlek, sigara izmaritleri üzerinde yapılan incelemeler ile HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
- Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016'da 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp başından vurularak öldürüldü.
- Olayla ilgili soruşturma Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından 10 yıl sonra yeniden ele alındı.
- Olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemeler ile HTS ve daraltılmış baz analizleri şüphelilere ulaşılmasını sağladı.
- Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi gözaltına alındı.
- Adalet Bakanı Akın Gürlek, hiçbir mağdur ailenin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağını ve geçmişin karanlıkta kalan dosyalarının üzerine kararlılıkla gidileceğini belirtti.
Faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturmalar tüm hızıyla sürerken Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir cinayetin daha aydınlatıldığını açıkladı. Diyarbakır'da 2016'da 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayetinde düğüm çözüldü. İşte detaylar…
10 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 18 Nisan 2016 tarihinde başından vurularak öldürülen 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından 10 yıl sonra yeniden ele alındı.
SİGARA İZMARİTİ ELE VERDİ
Çermik Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve Ergani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturmada, olay yerinde bulunan sigara izmaritleri üzerinde yapılan ileri moleküler genetik incelemeler ile HTS ve daraltılmış baz analizleri sonucunda şüphelilere ulaşıldı.
Soruşturma hakkında sosyal medya paylaşımı üzerinden bilgi veren Bakan Gürlek “Elde edilen DNA eşleşmeleri, iletişim kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda cinayetle bağlantılı oldukları ve şüphelilere yardım ettikleri değerlendirilen 8 kişi, Ergani Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda JASAT ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır” dedi.
Hiçbir mağdur ailenin adalet arayışının karşılıksız bırakılmayacağını ifade eden Gürlek, “Geçmişin karanlıkta kalan bütün dosyalarının üzerine aynı kararlılıkla gidilecektir” mesajını verdi.