Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ağrı ve Batman’da çözülemeyen 2 faili meçhul dosyada sır perdesinin aralandığını açıkladı. Gürlek yeni tanık beyanları ve deliller eşliğinde 13 yıllık gizemin çözüldüğünü ifade ederek adli işlemlerin sürdüğünü, gözaltıların olduğunu duyurdu.

Faili meçhul dosyalarındaki sır perdeleri birer birer aralanmaya devam ederken, 2 dosyada daha gizem çözüldü.

Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile Batman’da 2025 yılından bu yana kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler yaşandı.

İki faili meçhul dosyasında yeni delil! 13 yıllık düğüm çözülüyor: Bakan Gürlek detayları sıraladı

5 GÖZALTI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde 30 Ekim 2013 tarihinde kaybolan Nesim B.'ye ilişkin yürütülen soruşturma "kasten öldürme" soruşturmasına dönüştürüldü. Soruşturma kapsamında 2013 yılına ait 33 farklı kamera kaydı, yaklaşık 220 saatlik Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüsü, HTS ve baz istasyonu kayıtları ile araç hareketlerine ilişkin veriler yeniden analiz edildi.

Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda H.K., S.K., M.K., S.K. ve D.B. isimli 5 şüpheli cinayet faili oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.

İki faili meçhul dosyasında yeni delil! 13 yıllık düğüm çözülüyor: Bakan Gürlek detayları sıraladı

YENİ TANIK BEYANLARI VE DELİLLER

Gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; HTS ve baz kayıtlarının incelendiğini, yeni tanık beyanları ve deliller elde edildiğini belirtti.

İki faili meçhul dosyasında yeni delil! 13 yıllık düğüm çözülüyor: Bakan Gürlek detayları sıraladı

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Bakan Gürlek “Elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır. Şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir” dedi.

İki faili meçhul dosyasında yeni delil! 13 yıllık düğüm çözülüyor: Bakan Gürlek detayları sıraladı

“KARARLIYIZ”

Gürlek “Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız” vurgusu yaptı.

“ADLİ İŞLEMLER BAŞLATILMIŞTIR”

Bakan Gürlek Evindar Tığrak dosyasına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş; sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır.

2 DOSYADA GELİŞME

Bakan Gürlek’in 2 dosyadaki gelişmeleri aktardığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Ağrı’da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman’da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalarda; HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenmiş, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır. Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş; sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır.

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