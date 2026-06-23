ABD tarihinin en büyük Medicare dolandırıcılığı soruşturmalarından birinde adı geçen İbrahim Haldun Hilmi, Türkiye'de yakalanarak ABD'ye götürüldü. 3,7 milyar dolarlık sağlık sigortası dolandırıcılığı planının kilit isimlerinden biri olarak gösterilen Hilmi'nin uluslararası iş birliğiyle yakalandığını açıklayan FBI Direktörü Kash Patel, Türkiye'deki yetkililere teşekkür etti.

FBI Direktörü Kash Patel, ABD'nin Medicare sistemine yönelik 3,7 milyar dolarlık dolandırıcılık planını organize etmekle suçlanan İbrahim Haldun Hilmi'nin Türkiye'de yakalanarak ABD'ye iade edildiğini duyurdu. Mayıs 2025'ten bu yana firari olan Hilmi'nin, Türkiye ve ABD makamlarının ortak çalışması sonucu gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Patel, Hilmi'nin ABD tarihindeki en büyük Medicare dolandırıcılığı dosyalarından biri kapsamında Mayıs 2025’ten beri arandığını ifade etti. Operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Patel, "İbrahim Haldun Hilmi, tarihin en büyük Medicare dolandırıcılıklarından biriyle suçlanıyor. Medicare'i dolandırmaya yönelik 3,7 milyar dolarlık büyük bir planı organize ettiği iddia ediliyor. Mayıs 2025'ten bu yana firardaydı ama onu yakaladık" ifadelerini kullandı.

3,7 milyar dolarlık sağlık vurgunu! ABDnin aradığı İbrahim Hilmi Türkiyede yakalandı

TÜRKİYE’DEKİ YETKİLİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

FBI Direktörü Patel açıklamalarının devamında, FBI Miami Ofisi, ABD Adalet Bakanlığı ve Türkiye'deki güvenlik birimlerinin koordineli çalışması sayesinde operasyonun başarıyla tamamlandığını söyledi. Hilmi'nin Türkiye'de yakalandıktan sonra ABD'ye getirildiğini belirten Patel, zanlının Miami'de hakim karşısına çıkarılacağını kaydetti. Operasyonda görev alan ekiplere teşekkür eden FBI Direktörü, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın da süreçte önemli katkılar sağladığını vurguladı.

3,7 milyar dolarlık sağlık vurgunu! ABDnin aradığı İbrahim Hilmi Türkiyede yakalandı

“DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE SİZİN İÇİN GÜVENLİ BİR LİMAN OLMAYACAK"

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise yaptığı açıklamada, Hilmi'nin tarihin en büyük Medicare dolandırıcılığı soruşturmalarından birinin şüphelileri arasında yer aldığını belirterek, "Amerikan halkından çalarsanız, dünyanın hiçbir yerinde sizin için güvenli bir liman olmayacak" ifadelerini kullandı.

Patel ayrıca, operasyonun Beyaz Saray'ın dolandırıcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir başarı olduğunu belirterek, 'ABD yönetiminin kamu kaynaklarını suistimal etmekle suçlanan kişilerin dünyanın neresinde olursa olsun adalet önüne çıkarılması konusunda kararlı' olduğunu söyledi.

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