Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 2009 yılından bu yana kayıp olarak aranan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe’nin 'töre' nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde 2009 yılından itibaren kayıp olarak aranan Arif Uğurlu ve Ceylan Aktepe’nin akıbetinin tespit edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonuçlandı. Uzun yıllar boyunca 'kayıp şahıs' olarak kalan dosya, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından faili meçhul olayların aydınlatılması çalışmaları kapsamında yeniden açıldı. Yapılan kapsamlı soruşturmada kayıp olarak aranan iki vatandaşın maktullerden Ceylan Aktepe’nin kayınpederi tarafından öldürüldüğü ortaya çıkarıldı.

ÖZEL ÇALIŞMA GRUBU OLUŞTURULDU

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü-JASAT, Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı, Kriminal, Siber ve İstihbarat Şube müdürlükleri personelinin katılımıyla bir 'Özel Çalışma Grubu' oluşturuldu. Dosyayı baştan ele alan uzman ekip, teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde cinayeti çözüme kavuşturdu.

4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında kimlikleri ve adresleri netleştirilen 10 şüpheliye yönelik geniş çaplı bir operasyon başlatıldı. Çınar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Diyarbakır'ın Çınar ve Bağlar ilçeleri, Mardin'in Derik ilçesi, Şırnak Merkez ve Sivas'ın Şarkışla ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyon sonucunda 10 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

CİNAYETİ KAYINPEDERİN TÖRE SEBEBİYLE İŞLEDİĞİ BELİRLENDİ

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan maktul Ceylan Aktepe’nin kayınpederi olduğu belirlenen Ö.A., 'Töre Saiki ile Öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 9 şüpheli hakkında ise mahkeme tarafından adli kontrol kararı uygulandı.

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