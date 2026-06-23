Mesai başladı! Tek tek serildi, kurumaya bırakıldı! Kahramanmaraş’ın asırlık lezzeti yaza hazırlanıyor
Kahramanmaraş'ın asırlık lezzetlerinden coğrafi işaretli Maraş tarhanasında mesai başladı. Hazırlanan tarhanalar serildi, güneş altında kurutulmaya bırakıldı.
- Maraş tarhanası, dövme buğday, yoğurt, kekik ve tuz kullanılarak hazırlanıp yöreye özgü "çığ" adı verilen sergiler üzerine serilerek kurutuluyor.
- Üretim yöntemi ve tüketim şekilleriyle Türkiye'deki diğer tarhana çeşitlerinden ayrılıyor.
- Kahramanmaraş mutfağının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan tarhana, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep görüyor.
- Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işaretiyle tescillenen tarhana, Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescili aldı.
- Tarhana üreticisi Adil Simsar, ürünlerinin gayet besleyici ve doğal olduğunu, 35 yıldır bu işi yaptıklarını belirtiyor.
- Tarihi olarak Osmanlı döneminde, Yavuz Sultan Selim zamanında askerlere götürüldüğü aktarılıyor.
Coğrafi işaret tesciline sahip Maraş tarhanasında üretim sezonu başladı. Kahramanmaraş'ın simge ürünlerinden biri olan Maraş tarhanası, dövme buğday, yoğurt, kekik ve tuz kullanılarak hazırlanıyor.
Pişirilen dövmenin yoğurtla buluşturulmasının ardından elde edilen karışım, yöreye özgü "çığ" adı verilen sergiler üzerine ince şekilde seriliyor ve kurumaya bırakılıyor.
KURUMAYA BIRAKILDI
Üretim yöntemi ve tüketim şekilleriyle Türkiye'deki diğer tarhana çeşitlerinden ayrılan Maraş tarhanası, özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hız kazanan üretim dönemiyle birlikte mahalle aralarında, avlularda ve açık alanlarda çığlar üzerine serilen tarhanalar dikkat çekiyor.
COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI
Çerezlik, firik ve çorbalık olarak tüketilebilen Maraş tarhanası, Kahramanmaraş mutfağının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor. Son yıllarda yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep gören Maraş tarhanası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işaretiyle tescillendi Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescili aldı.
“KURTLANMA, BÖCEKLENME OLMAZ”
Tarhana Üreticisi Adil Simsar, şunları söyledi:
35 yıldır tarhana işiyle uğraşıyoruz. Tarhana dövme, kekik, tuz ve yoğurttan oluşur. Gayet besleyici ve doğaldır. Güneşte kurur ve daha sonra ilimizin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerine hatta dünyanın birçok bölgesindeki insanlarımıza göndermekteyiz. Tarhan Osmanlı döneminde savaşa giderken Yavuz Sultan Selim döneminde yoğurdu dövme ile katmışlar ve şekilde kurutmuşlar. Herhangi bir kurtlanma, böceklenme olmadığı ve dayanıklı olduğu için savaşa giden askerlere götürmüşler. Tarhana biberli, bademli, çorbalık, sıkma, cips gibi onlarca çeşitte üretilebiliyor.