Kahramanmaraş'ın asırlık lezzetlerinden coğrafi işaretli Maraş tarhanasında mesai başladı. Hazırlanan tarhanalar serildi, güneş altında kurutulmaya bırakıldı.

Coğrafi işaret tesciline sahip Maraş tarhanasında üretim sezonu başladı. Kahramanmaraş'ın simge ürünlerinden biri olan Maraş tarhanası, dövme buğday, yoğurt, kekik ve tuz kullanılarak hazırlanıyor.

Pişirilen dövmenin yoğurtla buluşturulmasının ardından elde edilen karışım, yöreye özgü "çığ" adı verilen sergiler üzerine ince şekilde seriliyor ve kurumaya bırakılıyor.

Mesai başladı! Tek tek serildi, kurumaya bırakıldı! Kahramanmaraş’ın asırlık lezzeti yaza hazırlanıyor

KURUMAYA BIRAKILDI

Üretim yöntemi ve tüketim şekilleriyle Türkiye'deki diğer tarhana çeşitlerinden ayrılan Maraş tarhanası, özellikle Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında hız kazanan üretim dönemiyle birlikte mahalle aralarında, avlularda ve açık alanlarda çığlar üzerine serilen tarhanalar dikkat çekiyor.

Mesai başladı! Tek tek serildi, kurumaya bırakıldı! Kahramanmaraş’ın asırlık lezzeti yaza hazırlanıyor

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

Çerezlik, firik ve çorbalık olarak tüketilebilen Maraş tarhanası, Kahramanmaraş mutfağının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alıyor. Son yıllarda yurt içinin yanı sıra yurt dışından da yoğun talep gören Maraş tarhanası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından mahreç işaretiyle tescillendi Avrupa Birliği'nden de coğrafi işaret tescili aldı.

Mesai başladı! Tek tek serildi, kurumaya bırakıldı! Kahramanmaraş’ın asırlık lezzeti yaza hazırlanıyor

“KURTLANMA, BÖCEKLENME OLMAZ”

Tarhana Üreticisi Adil Simsar, şunları söyledi:

35 yıldır tarhana işiyle uğraşıyoruz. Tarhana dövme, kekik, tuz ve yoğurttan oluşur. Gayet besleyici ve doğaldır. Güneşte kurur ve daha sonra ilimizin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerine hatta dünyanın birçok bölgesindeki insanlarımıza göndermekteyiz. Tarhan Osmanlı döneminde savaşa giderken Yavuz Sultan Selim döneminde yoğurdu dövme ile katmışlar ve şekilde kurutmuşlar. Herhangi bir kurtlanma, böceklenme olmadığı ve dayanıklı olduğu için savaşa giden askerlere götürmüşler. Tarhana biberli, bademli, çorbalık, sıkma, cips gibi onlarca çeşitte üretilebiliyor.

Mesai başladı! Tek tek serildi, kurumaya bırakıldı! Kahramanmaraş’ın asırlık lezzeti yaza hazırlanıyor

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