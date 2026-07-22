“Kızılcık Şerbeti” dizisinin beşinci sezonu için geri sayım sürerken tarih bilgisi geldi. Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem’in yazdığı dizinin yeni sezon çekim ve ilk bölüm yayın tarihi belli oldu. Sezon finali bir dizi soru işareti ile biten Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu eylül ayında başlayacak?

Gold Film imzasını taşıyan ve Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbetinin merakla beklenen 5. sezonu için geri sayım başladı. Yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli'nin oturduğu dizi, sezon finalinde yaşanan çarpıcı gelişmelerle hafızalara kazınmıştı. Senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'in kaleme aldığı uzun soluklu dizisinin 5.sezon ilk bölüm tarihi netleşti.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi belli oldu! Kızılcık Şerbeti 5.sezon yeni sezon ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, fenomen dizinin sete çıkış tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi. Yeni sezonda Murat Aygen’in "Lider" rolüyle ekibe katılacağı “Kızılcık Şerbeti”nin 5. Sezon ilk bölümünün 18 Eylül Cuma akşamı seyirciyle buluşması planlanıyor.

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