Jeopolitik gerilimler, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve Fed'e ilişkin faiz beklentileri değerli metallere talebi artırdı. Güvenli liman arayışının etkisiyle gümüşün ons fiyatı 60 dolar seviyesini görerek yükselişini sürdürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile kısa vadede müzakere ihtimalini düşük gördüğünü belirttikten sonraki süreçte gümüşte yukarı yönlü yükseliş kaydedildi.

Elektronikten yenilenebilir enerji teknolojilerine, kuyumculuktan yatırım araçlarına kadar birçok alanda kullanılan bu değerli metal, hem sanayideki kritik rolü hem de ekonomik dalgalanmalarda güvenli liman özelliğiyle dikkat çekiyor. Küresel piyasalarda fiyat hareketleri yakından izlenen gümüş, ons başına 60 dolar seviyesini gördü. Önceki seansta kaybettiği yükselişini sürdürmeye devam etti.

TRUMP'IN AÇIKLAMASINDAN SONRA PİYASALAR YÜKSELİŞE GEÇTİ

Orta Doğu'daki İran-ABD savaşının yarattığı jeopolitik baskı ve belirsizlikler, faiz beklentileri ve petrol fiyatlarındaki sıçrayışlar, gümüşün yükselmesindeki en önemli etkenler arasında yer aldı. Piyasalardaki risk algısı jeopolitik gelişmeler nedeniyle artarken, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile kısa vadede müzakere ihtimalini düşük gördüğünü belirterek, gerekmesi halinde yeni saldırılar düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Bu açıklamanın ardından piyasalarda oynaklık gözlemlendi. Açıklama, petrol fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirirken piyasalardaki görünümü de etkiledi.

Değerli metallere talep artıyor! Gümüş yükselişini sürdürüyor

Öte yandan, İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığını aksatması ve Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminaline yönelik art arda düzenlenen saldırılar da küresel enerji arzına ilişkin endişeleri güçlendirdi.

ABD'DE ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ YAVAŞLAMA

ABD'nin son verilerine bakıldığında, özel sektör istihdamında önemli bir düşüş yaşandığı görüldü. ADP verilerine göre özel sektör işverenleri, 4 Temmuz'da sona eren dört haftalık dönemde haftalık ortalama 16 bin 500 kişilik istihdam oluşturdu. Bu rakam, önceki dört haftalık dönemde kaydedilen 19 bin 250 seviyesinin altında kaldı. Böylece özel sektör istihdamındaki işe alım temposunda üst üste dördüncü yavaşlama kaydedildi. İşsizlik ve çalışan maliyetleri artarken, ABD'nin yaşadığı savaşla birlikte özel sektör istihdamı da düşmeye devam ediyor. ABD'de özel sektör istihdamının geleceği ise analistler tarafından merak konusu.

Değerli metallere talep artıyor! Gümüş yükselişini sürdürüyor

Öte yandan piyasalar, Fed'in faiz kararını bekliyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıda politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. Fed kararına piyasanın nasıl tepki vereceği ise şimdiden tartışılıyor. Bununla birlikte yatırımcılar, eylül ayında faiz artırımı olasılığını yüzde 55'in üzerinde fiyatlamayı sürdürüyor. Faiz beklentileri ile jeopolitik risklerdeki artışın, önümüzdeki dönemde değerli metallerde fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

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