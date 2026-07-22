‘Mutlak butlan’ kararı sonrası Genel Başkanlık görevi düşen Özgür Özel, dün yeni partinin kurulacağını resmen duyurmuştu. Özel’in yeni partisinin kurucular listesinde ismi rüşvet ve yolsuzluk soruşturmalarında geçen 4 isim de yer alıyor.

Dün CHP grup toplantısında veda konuşmasını yapan Özgür Özel “Her son bir başlangıçtır. Yeni partimizi milletimizin seçtiği vekillerimizle yarın ilk adımını atarak kuruyoruz. Teknik işlemlerin ardından açık ara TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz” diyerek yeni parti kuracağını resmen duyurmuştu.

Rüşvet, yolsuzluk, torpil… CHP’nin şaibeli 4 ismi de Özgür Özel’in yeni partisinde!

Özel’in duyurusunun ardından CHP’den peş peşe istifalar yaşanmaya başlamıştı. Yaklaşık 2 milyon kayıtlı üyesi bulunan CHP'den ilk 1 saat içinde 387 bin kişi istifa etmişti. Özel'in açıklamasının ardından ilk dikkat çeken istifa CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan gelmişti.

Sabah gazetesinden Murathan Yıldırım’ın haberine göre; Kulislerde yeni partinin kurucular listesinde Özgür Karabat, Veli Ağbaba, Burhanettin Bulut ve Turan Taşkın Özer gibi İBB ve Aziz İhsan Aktaş davalarının merkezindeki isimlerin yer alacağı konuşuluyor.

Özgür Karabat- Burhanettin Bulut- Turan Taşkın Özer, Veli Ağbaba

Öte yandan Özel'in yeni partisinde söz konusu isimlerin yanı sıra yine hakkında farklı konularda çeşitli şaibe iddiaları bulunan Ali Mahir Başarır, Ensar Aytekin, Ulaş Karasu ve Umut Akdoğan gibi isimler de yer alacak.

Rüşvet, yolsuzluk, torpil… CHP’nin şaibeli 4 ismi de Özgür Özel’in yeni partisinde!

AĞBABA ETKİN ROL OYNAYACAK

Bu isimler arasında CHP kurultayında delegelerin satın alınması, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar ve adrese teslim ihalelerin organizasyonu gibi sayısız suçlamalarla ismi anılan Veli Ağbaba'nın yeni partide de etkin rol alması bekleniyor.

Yeni parti listesi;

İsimler Özgür Karabat Veli Ağbaba Burhanettin Bulut Turan Taşkın Özer Ali Mahir Başarır Ensar Aytekin Ulaş Karasu Umut Akdoğan

9 VEKİL DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

Mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9 şüpheli vekili kesin ihraç talebiyle disipline sevk etmişti. Adı şaibe iddialarına karışan ve disipline sevk edilen vekiller şöyle; Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Burhanettin Bulut.

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