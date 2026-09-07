Osimhen ve Lemina'nın kaçıracağı maçlar belli oldu

Sarı kırmızılıların Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın kaçıracağı maçlar netleşti.

G.Saray’ın deplasmanda Başakşehir’le oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen ve Mario Lemina’nın son durumları belli oldu. Sarı kırmızılılar dün çekilen MR sonrasında her iki oyuncunun kasık kas grubunda ileri-orta düzeyde kanama ve zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

OSIMHEN VE LEMINA 3 MAÇ YOK

İki ismin zaten Sporting ile Lizbon’da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında forma giymesi beklenmiyordu. Ancak Osimhen ile Lemina’nın bu maçın yanı sıra ligdeki Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarında da oynamalarının zor olduğu belirtildi. Sarı kırmızılılarda Wilfried Singo’nun da millî ara sonrasında takıma dönmesi bekleniyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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