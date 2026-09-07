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'Büyü bozdurma' vaadiyle 259 bin lira dolandırıldı

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'Büyü bozdurma' vaadiyle 259 bin lira dolandırıldı

Edirne'de bir vatandaş 'büyü bozdurma' vaadiyle kendisinden para isteyen kişilere 259 bin 995 lira gönderdi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş polise giderek şikayetçi oldu.

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Edirne’de "büyü bozdurma" vaadine inanan bir vatandaş, kendisinden para isteyen kişi ya da kişilerin yönlendirmesiyle farklı IBAN hesaplarına toplam 259 bin 995 TL göndererek dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, olay, 4 Eylül 2026 tarihinde Edirne’de yaşandı. Öne sürülene göre müşteki, büyü bozdurma amacıyla kendisinden farklı tutarlarda para isteyen kişi ya da kişilerin yönlendirmesi üzerine çeşitli IBAN hesaplarına birden fazla para transferi yaptı.

'Büyü bozdurma' vaadiyle 259 bin lira dolandırıldı
Başlık Resmi'Büyü bozdurma' vaadiyle 259 bin lira dolandırıldı

259 BİN LİRA GÖNDERDİ

Yapılan para transferlerinin toplamının 259 bin 995 TL olduğu bildirildi. Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden müşteki, Edirne Selimiye Polis Merkezi Amirliği’ne başvurarak şikâyetçi oldu.

Olayla alakalı polis ekiplerin tarafından dolandırıcılık kapsamında inceleme başlatıldı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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