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Türkiye'den Husilere sert tepki! "En güçlü şekilde kınıyoruz"

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Türkiye'den Husilere sert tepki!

Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını sert sözlerle kınadı. Dışişleri Bakanlığı, sivillerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığını belirterek Husilere saldırgan eylemlerine son verme çağrısında bulundu.

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Türkiye, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik son saldırılarını sert sözlerle kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, saldırıların sivillerin can ve mal güvenliğini tehdit ettiğini ve bölgedeki gerilimi daha da artırdığını belirtti.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen destek yinelendi.

Husilerin saldırılarının yalnızca bölgesel istikrarı tehdit etmekle kalmadığı, Yemen'deki çatışmanın kalıcı bir siyasi çözümle sona erdirilmesine yönelik diplomatik girişimlere de zarar verdiği vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son verme çağrısında bulundu.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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