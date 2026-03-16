Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. Ehliyetsiz sürat yapan ve annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un, yaşı da dikkate alınarak "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul’un Eyüpsultan'da 1 Mart 2024’te meydana gelen kazada, o tarihte 17 yaşında olduğu belirtilen ve ehliyeti bulunmayan sürücü Timur Cihantimur, seyir halindeyken yol kenarında arıza nedeniyle park halinde bulunan üç ATV tipi araca çarptı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken, olay yerinde bulunan bazı kişiler de yaralandı.

Kazanın ardından, Cihantimur’un annesi Eylem Tok, aralarında baba Bülent Cihantimur’un da bulunduğu kişilerle birlikte hareket ederek oğlunu olay yerinden uzaklaştırıp yurt dışına kaçmıştı.

Olaya ilişkin Timur Cihantimur’a yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Oğuz Murat Aci ‘maktul’, İbrahim Gümüş ile Tahsin Arslan ‘mağdur’, Özer Aci ‘müşteki’, Şükriye Aci ‘suçtan zarar gören’ ve Timur Cihantimur ‘suça sürüklenen çocuk’ sıfatıyla yer aldı.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Hazırlanan iddianamede, kaza sonrası ATV araçlarında meydana gelen hasar dikkate alındığında suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur'un sevk ve idaresindeki araçla yasal hız limitinin çok üzerinde bir süratle seyir halindeyken trafik kazasını gerçekleştirdiği, Cihantimur’un asli kusurlu olduğu, araç arıza sebebiyle duraklayan arazi taşıtlarının ise tali kusurlu oldukları belirtildi.

ALKOL ÖLÇÜM TESTİ YAPILAMADI

Timur Cihantimur’un olay sonrası firar etmiş olduğunun belirtildiği iddianamede, bu sebepten dolayı Cihantimur’a alkol ölçüm testi yapılamadığı, Cihantimur adına çıkarılmış herhangi bir sürücü belgesi bulunmadığı aktarıldı.

Ayrıca, kaza sonrası Cihantimur’un otomobilindeki ‘S.O.S.’ sisteminin devreye girdiği, 112 ihbar hattını aradığı, 112 görevlisinin araç içerisindeki şahıslar ile iletişim kurmaya çalıştığı ancak sağlanamadığı kaydedildi.

OLAY ANI İDDİANAMEDE

İddianamede, 17 yaşında ve sürücü belgesi bulunmayan sürücü Timur Cihantimur’un mevcut ve azami hız limitinin 30 kilometre/saat olarak belirlenen, aydınlatma olmayan ve kasis bulunan viraja yüksek süratle girdiği, tanıkların anlatımlarına göre seyir halindeki araçlar yavaşlamasına rağmen hızını azaltmayarak bu araçları solladığı, otomobilde bulunan arkadaşlarının yavaşlaması yönündeki uyarılarına rağmen hızını azaltmayarak aracıyla seyre devam ettiği, bu hal ve şartlarda hız limiti 30 km/sa olan yolda bu hızla ilerlerken her an bir kazaya neden olabileceğini öngörmesine ancak sonucu istememesine rağmen seyrine devam ettiği ve yol kenarında bulunan ATV araçlarına çarpması ile kazaya asli ve kusurlu şekilde neden olduğu aktarıldı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuk Timur Cihantimur’un ‘bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan olay tarihinde 17 yaşında olduğu da dikkate alınarak 1 yıl 9 aydan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Cihantimur hakkında kırmızı bülten talepnamesi düzenlenmiş olup, ABD'den iadesinin beklendiği de ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası