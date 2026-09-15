Sivilce sandığı şişlik hayatını değiştirdi! Gerçeği hastanede öğrendi, 19 yıldır büyüyor

ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Hope, 13 yaşından beri yüzünde büyüyen nadir bir damar tümörüyle mücadele ediyor. Başlarda sivilce olduğunu düşünerek sıkmaya çalıştığı şişliğin büyük bir damara bağlı olması nedeniyle doktorlar, ameliyatın ciddi risk taşıdığını belirtiyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Hope, hayatını 13 yaşından bu yana yüzünde bulunan ve yıllar içinde büyüyen damar tümörüyle sürdürüyor. İlk ortaya çıktığında şişliğin sıradan bir sivilce veya kist olduğunu düşünen genç kadın, sıkmaya çalıştığı oluşumun geçmemesi üzerine doktora başvurdu. Yapılan tetkiklerde bunun damar beni olarak da bilinen hemanjiyom olduğu belirlendi.

BÜYÜYÜP ŞİŞMEYE DEVAM ETTİ

Hope, yıllar içinde tümörün yapısını ve çevresindeki damarlarla bağlantısını belirlemek için MR, BT ve ultrason gibi çeşitli tetkikler yaptırdı. Kan akışını azaltmak amacıyla iki kez ameliyat edildiyse de tümör büyümeye ve şişmeye devam etti.

CİDDİ RİSKLERİ VAR

Doktorlar, tümörün yüzündeki büyük bir damara bağlı olması nedeniyle yeni bir operasyonun ciddi riskler taşıdığını söyledi. Bunun üzerine Hope ameliyat olmamayı tercih etti.

Tümörün zaman zaman boynuna doğru yayıldığını anlatan Hope, bazı günlerde bölgedeki kan akışını ve nabzını gözle bile görebildiğini belirtti.

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YILLARCA ZORBALIĞA MARUZ KALDI

Hope'un yaşadığı en büyük sorunlardan biri ise yıllardır maruz kaldığı zorbalık oldu. Okul yıllarında görünüşü nedeniyle alay edildiğini söyleyen kadın, sosyal medyada da tanımadığı kişiler tarafından hakaretlere ve ağır yorumlara maruz kaldığını anlattı. Bu durumun uzun süre özgüvenini kaybetmesine ve insanlardan uzaklaşmasına neden olduğunu belirtti.

The Sun'ın haberine göre, yıllarca tümörünü bir kusur olarak gördüğünü söyleyen Hope, artık görünüşüyle barışmaya çalıştığını ifade ediyor. Yaşadıklarının kendisine 'farklı görünmenin insanın değerini azaltmadığını' öğrettiğini belirten kadın, hikayesinin özellikle oğluna ve benzer durumdaki insanlara ilham olmasını istiyor. Hope, "Görünür bir kusur, bir insanı sevgiye daha az layık kılmaz" diyerek, yaşadığı zorluklara rağmen hayatına devam etmeye kararlı olduğunu vurguluyor.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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