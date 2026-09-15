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Araç kiralamada yeni dönem başladı! Esnaf memnun kaldı

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Araç kiralamada yeni dönem başladı! Esnaf memnun kaldı

Araç kiralama sektöründe 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırını öngören yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte araç kiralama esnafı, kayıt dışı ve kalitesiz kiralama hizmetlerinin önüne geçileceğini söyleyerek duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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Oto kiralama sektöründe hizmet standartlarını yükseltmeyi ve tüketici güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni yasal düzenleme sektörü memnun etti.

Araç kiralama şartlarına yaş ve kilometre sınırı getiren uygulama sayesinde merdiven altı işletmelerin engelleneceğini belirten Metin Çoban, yeni dönemde hem kalite ve güvenliğin artacağını hem de piyasadaki haksız rekabetin sona ereceğini söyledi.

"SEKTÖRÜMÜZ NEFES ALACAK"

Yeni yasayla birlikte sektörde uzun süredir yaşanan standart dışı hizmet anlayışının son bulacağını belirten Çoban, "Yeni yasa 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı ile yürürlüğe girdi. Bu adımla birlikte hem müşteri konforu ve güvenliği sağlanacak hem de sektörümüz nefes alacak. Önceden araba kiralama sektörüyle hiçbir alakası olmayan kişiler, araç yaşına ve kilometresine bakmaksızın birkaç arabayla kiralama işi yapabiliyordu. Bu durum piyasada ciddi bir fiyat dalgalanmasına ve haksız fiyata yol açıyordu. Artık bu ortadan kalkacak, herkes kendi işini yapacak" ifadelerini kullandı.

Araç kiralamada yeni dönem başladı! Esnaf memnun kaldı
Başlık ResmiAraç kiralamada yeni dönem başladı! Esnaf memnun kaldı

Düzenlemenin müşteri tarafında güvenlik ve kaliteyi en üst seviyeye çıkaracağını dile getiren Metin Çoban, merdiven altı kiralamalarda yaşanan mağduriyetlere dikkat çekerek şunları söyledi:

MAĞDURİYETLER SON BULACAK

"Merdiven altı firmalardan ucuza araç kiralayan müşteriler yolda büyük mağduriyetler yaşayabiliyor. Kliması çalışmayan, lastik veya motor arızası olan araçlarla yola çıkan sürücüler can güvenliğini riske atıyor. Yaşadıkları sıkıntılardan dolayı aracını yolda bırakıp kurumsal ve standartlara uygun firmalardan yeniden araç kiralayan çok sayıda müşterimiz oldu. Yeni yasayla birlikte hem hizmet kalitesi hem de güvenlik tavan yapacak."

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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