Motosikletliyle burun buruna geldi! Kıl payı atlatılan kaza kask kamerasında
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Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Uludağ Yolu'nda, sollama yasağı bulunan güzergahta önündeki tırı geçmek isteyen bir otomobil sürücüsü faciaya davetiye çıkardı. Karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpışmaya saniyeler kala, her iki sürücünün refleksleriyle yaptığı ani manevra olası bir felaketi önledi. Yüreklerin ağza geldiği ve ölümcül kazanın kıl payı atlatıldığı o korku dolu anlar, motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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