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Dünya

FBI'a siber darbe! Ajanların kişisel verileri ele geçirildi

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FBI'a siber darbe! Ajanların kişisel verileri ele geçirildi
Başlık ResmiFBIa siber darbe! Ajanların kişisel verilerini ele geçirildi

Dünyanın en bilinen hacker gruplarından ShinyHunters bu kez ABD'nin en önemli güvenlik kurumlarından FBI'ı hedef aldığını duyurdu.

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Dünyayı saran siber saldırılara bir yenisi daha eklendi.

ShinyHunters adlı hacker grubu, FBI'a sızdığını ve "neredeyse tüm FBI ajanları" ile kuruma iş başvurusunda bulunan kişilerin verilerini ele geçirdiğini öne sürdü.

Reuters'ın haberine göre ShinyHunters, saldırının FBI'ın geçtiğimiz mayıs ayında grup hakkında yayımladığı uyarıya misilleme amacıyla gerçekleştirildiğini iddia etti. FBI ise konuya ilişkin yorum taleplerine henüz cevap vermedi.

FBI'a siber darbe! Ajanların kişisel verileri ele geçirildi
Başlık ResmiFBI'a siber darbe! Ajanların kişisel verileri ele geçirildi

"NEREDEYSE TÜM FBI AJANLARININ VERİLERİNİ ALDIK"

ShinyHunters, karanlık ağdaki internet sitesinden yaptığı açıklamada, "neredeyse tüm FBI ajanları ve FBI'a iş başvurusunda bulunan kişiler" hakkında veri ele geçirdiğini ileri sürdü.

Grup, iddiasını desteklemek amacıyla değiştirildiğini öne sürdüğü bir FBI işe alım sitesinin ekran görüntüsünü ve çalındığını belirttiği verilerden küçük bir örneği paylaştı.

Reuters söz konusu ekran görüntüsünün gerçekliğini doğrulayamazken FBI'ın iş başvuru sisteminde yakın zamanda erişim sorunu yaşandığını bildirdi. İnternet sitesinde yayımlanan mesajda hem işe alım sitesinin hem de FBI'ın "Özel Ajan Aday Portalı"nın kullanılamadığı açıklandı.

REUTERS BAZI VERİLERİ DOĞRULADI

Reuters, hackerların paylaştığı örneklerde bulunan bazı FBI personel bilgilerinin gerçekliğini farklı kayıtlarla karşılaştırdı.

İsim, adres bilgileri ve Sosyal Güvenlik numaralarının karşılaştırıldığı en az dokuz vakada bilgilerin eşleştiği tespit edildi.

Ancak Reuters, söz konusu verilerin kaynağını ve ShinyHunters'ın iddia ettiği gibi doğrudan FBI'ın dahili sistemlerinden ele geçirilip geçirilmediğini doğrulayamadı.

ShinyHunters daha önce de Rockstar Games ve ABD'deki okullarda kullanılan Canvas eğitim platformunu hedef alan siber saldırılarla gündeme gelmişti.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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