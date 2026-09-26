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Dünya

Trump ve Xi aylar sonra ilk kez duyurdu! O maddelerde mutabakata varıldı

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Trump ve Xi aylar sonra ilk kez duyurdu! O maddelerde mutabakata varıldı
Başlık ResmiTrump ve Xi aylar sonra ilk kez duyurdu! O maddelerde mutabakata varıldı

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Washington'daki görüşmelerinin ardından Beyaz Saray, iki ülke arasında varılan mutabakatların ayrıntılarını açıkladı. Washington ve Pekin, yapay zeka bağlantılı olaylar için doğrudan iletişim kanalı kurulmasından 30 milyar dolarlık ticarete, kritik minerallerden kömür ithalatına kadar bir dizi başlıkta uzlaştı. İran, Rusya ve Kuzey Kore'nin de masada olduğu görüşmelerde Trump, ABD-Rusya-Çin arasında üçlü görüşmeleri önerdi.

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Üç günlük devlet ziyareti kapsamında ABD'ye giden Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelerin ardından Washington-Pekin hattında alınan kararlar netleşmeye başladı.

Beyaz Saray, iki liderin yapay zeka, ticaret, kritik mineraller ve enerji başta olmak üzere bir dizi başlıkta mutabakata vardığını açıkladı. Zirvede İran, Rusya ve Kuzey Kore gibi küresel güvenlik dosyaları da ele alınırken iki ülke arasındaki temasların önümüzdeki aylarda devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Trump ve Xi aylar sonra ilk kez duyurdu! O maddelerde mutabakata varıldı
Başlık ResmiTrump ve Xi aylar sonra ilk kez duyurdu! O maddelerde mutabakata varıldı

ABD VE ÇİN ARASINDA YENİ İLETİŞİM KANALI

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Washington ve Pekin, yapay zeka bağlantılı olayların ele alınabilmesi amacıyla ikili bir iletişim kanalı kurulması konusunda anlaştı.

İki ülke ayrıca gelişen yapay zeka teknolojilerinin taşıdığı risk ve fırsatların görüşüleceği bir diyalog mekanizması oluşturma konusunda mutabakata vardı. Bir sonraki toplantının Kasım 2026'ya kadar gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Trump'ın zirvede “yapay zeka” yerine “süper zeka” ifadesinin kullanılmasını gündeme getirmesi de dikkat çekmişti.

30 MİLYAR DOLARLIK TİCARETTE UZLAŞI

Ekonomi başlığında ise taraflar, iki yönde toplam 30 milyar dolarlık “hassas olmayan mal” için daha elverişli tarife uygulamalarına ilişkin tavsiyeler üzerinde uzlaştı.

ABD'nin söz konusu ihracat kalemleri arasında tarım ürünleri, balık ve deniz ürünleri, kereste ve ahşap ürünleri, kozmetik ve tıbbi cihazlar bulunuyor. Çin'den ABD'ye gelen ürünler arasında ise küçük ev aletleri, oyuncaklar, yılbaşı süsleri ve çocuk oto koltukları yer alıyor.

Tarım sektöründeki pazar erişimi engellerinin ele alınması amacıyla ayrıca bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı.

ÇİN'DEN ABD'YE 20 MİLYON TONLUK KÖMÜR TAAHHÜDÜ

Beyaz Saray'ın duyurduğu dikkat çekici maddelerden biri de enerji alanında oldu.

Çin'in 2027 ve 2028 yıllarında ABD'den her yıl en az 10 milyon metrik ton kömür ithal edeceği açıklandı. Böylece iki yıllık dönemde taahhüt edilen miktar en az 20 milyon tona ulaşacak.

Trump'ın ayrıca Xi Jinping'den küresel arzın istikrara kavuşmasına yardımcı olmak amacıyla rafine petrol ürünleri üretiminin artırılmasını istediği bildirildi.

KRİTİK MİNERALLER MASADAN KALKMADI

ABD ile Çin arasındaki en hassas ticaret başlıklarından kritik mineraller konusunda da görüşmelerin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

Beyaz Saray, iki tarafın “nadir toprak elementleri ve diğer kritik minerallerle ilgili tedarik zinciri kıtlıklarına ilişkin ABD'nin endişeleri üzerinde çalışmaya devam ettiğini” açıkladı.

Hedefin sevkiyatların uygun seviyelere dönmesini sağlamak olduğuna işaret edildi.

İRAN, RUSYA VE KUZEY KORE'Yİ GÖRÜŞTÜLER

Trump ile Xi Jinping'in görüşmelerinde küresel güvenlik dosyaları da masadaydı. Beyaz Saray'a göre liderler İran, Rusya ve Kuzey Kore dahil olmak üzere çeşitli başlıkları ele aldı.

Açıklamada tarafların İran'ın “asla nükleer silah sahibi olamayacağı” konusunda mutabık kaldığı bildirildi. Uluslararası su yollarında herhangi bir ülke veya kuruluş tarafından geçiş ücreti dayatılmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda da görüş birliğine varıldığı aktarıldı.

Trump ise görüşmenin ardından İran konusunun ele alındığını doğrulayarak, Hürmüz Boğazı konusunda “Bence harika şeyler yapacağız” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ÜÇLÜ SİLAH KONTROLÜ ÖNERİSİ

Beyaz Saray'ın açıklamasındaki dikkat çekici güvenlik başlıklarından biri de nükleer ve stratejik silahların kontrolü oldu.

Trump, ABD, Rusya ve Çin'in stratejik silahların sınırlandırılması konusunda üçlü müzakere masasına oturmasını önerdi.

Trump ve Xi Jinping ayrıca ABD ile Çin'in İkinci Dünya Savaşı sırasında müttefik olduğunu ve savaşı kazanmak için “omuz omuza mücadele ettiğini” hatırlattı.

TRUMP VE XI YENİDEN GÖRÜŞECEK

Washington'daki zirve iki lider arasındaki temasların sonuncusu olmayacak. Trump ile Xi Jinping'in Kasım ayında Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek APEC Zirvesi'nde ve aralık ayında Miami'deki G20 toplantısında yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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