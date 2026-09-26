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TikTok kapatılacak mı, yasaklandı mı, Türkiye'de kısıtlanacak mı? TikTok'a erişim kısıtlaması gündemde!

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TikTok kapatılacak mı, yasaklandı mı, Türkiye'de kısıtlanacak mı? TikTok'a erişim kısıtlaması gündemde!
Başlık ResmiTikTok kapatılacak mı, yasaklandı mı, Türkiyede kısıtlanacak mı

TikTok’un çocukların platformu aşırı kullanmasına neden olacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla ABD’de karşı karşıya kaldığı hukuki süreçte önemli bir gelişme yaşandı. Sosyal medya platformu, Alabama eyaletinde açılan davada uzlaşma yoluna giderken 100 milyon dolarlık ödeme yapmayı ve çocuk kullanıcıların uygulamaya erişimini sınırlandıracak yeni tedbirler uygulamayı kabul etti. Şimdi ise ''TikTok kapatılacak mı, yasaklandı mı, Türkiye'de kısıtlanacak mı?'' soruları gündemin merkezine yerleşmiş durumda.

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Çocukların platformda uzun süre vakit geçirmesine yol açacak şekilde tasarlandığı iddiasıyla Alabama'da açılan davada TikTok, eyalet yönetimiyle uzlaşmaya vardı. Peki, TikTok kapatılacak mı, yasaklandı mı, Türkiye'de kısıtlanacak mı?

TikTok kapatılacak mı, yasaklandı mı, Türkiyede kısıtlanacak mı? TikToka erişim kısıtlaması gündemde!
Başlık ResmiTikTok kapatılacak mı, yasaklandı mı, Türkiyede kısıtlanacak mı? TikToka erişim kısıtlaması gündemde!

TİKTOK KAPATILACAK MI?

TikTok'un tamamen kapatılacağına ilişkin bir karar alınmadı. Alabama'da açılan dava kapsamında platform, çocukların kullanımına yönelik yeni sınırlamalar getirmeyi kabul etti.

Çocukların günlük TikTok kullanımının 2 saatle sınırlandırılması planlanırken gece ve okul saatlerinde uygulamaya erişim kısıtlanacak. TikTok'un düzenlemeler nedeniyle 100 milyon dolar ödeme yapması kararlaştırıldı.

TikTok kapatılacak mı, yasaklandı mı, Türkiyede kısıtlanacak mı? TikToka erişim kısıtlaması gündemde!
Başlık ResmiTikTok kapatılacak mı, yasaklandı mı, Türkiyede kısıtlanacak mı? TikToka erişim kısıtlaması gündemde!

TİKTOK YASAKLANDI MI?

TikTok'un yasaklandığına dair resmi bir açıklama yapılmazken ABD'nin Alabama eyaletinde yaşanan süreç, platformun çocuk kullanıcılarına yönelik kullanım kurallarıyla ilgili. Uzlaşma kapsamında TikTok'a çocukların kullanım süresini azaltmaya yönelik yeni yükümlülükler getiriliyor.

Ebeveynlerin çocuklarının uygulama kullanımını daha yakından takip edebilmesine de imkan sağlanacak. Şirketin anlaşma kapsamında 100 milyon dolar ödeme yapması bekleniyor.

TikTok kapatılacak mı, yasaklandı mı, Türkiyede kısıtlanacak mı? TikToka erişim kısıtlaması gündemde!
Başlık ResmiTikTok kapatılacak mı, yasaklandı mı, Türkiyede kısıtlanacak mı? TikToka erişim kısıtlaması gündemde!

TİKTOK TÜRKİYE'DE KISITLANACAK MI?

Alabama'da TikTok hakkında varılan uzlaşma Türkiye'de uygulanmayacak. Söz konusu düzenlemeler ABD'nin Alabama eyaletindeki çocuk kullanıcıları kapsayacak.

Türkiye'de TikTok'un kapatılması veya erişimin sınırlandırılmasına ilişkin henüz herhangi bir karar duyurulmazken yasaklamaya dair de açıklama yapılmadı.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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